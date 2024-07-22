Роспотребнадзор ХМАО раскрыл пользу и вред фастфуда

Роспотребнадзор ХМАО: фастфуд экономичен, но вызывает зависимость
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Фастфуд хоть и экономичен, но вызывает зависимость
Фастфуд хоть и экономичен, но вызывает зависимость Фото:

Фастфуд — экономичный прием пищи, который можно использовать в качестве перекуса. Однако такая еда вызывает зависимость и отличается высоким содержанием сахара и соли. О вреде и пользе продуктов быстрого питания Роспотребнадзор ХМАО рассказал в своем telegram-канале.

«Фастфуд — это широкое понятие, в которое входят лапша быстрого приготовления, пакетированные пюре и супы, полуфабрикаты из мясного фарша и рыбы, пицца, шаурма, быстрорастворимые каши. Преимущества быстрого питания: перекус вместо пропуска приема пищи; в ресторанах быстрого питания есть здоровая пища; экономичный прием пищи», — говорится в сообщении.

Однако высокое содержание сахара и соли, что характерно для фастфуда, вредно для организма. Среди недостатков быстрого питания инспекторы окружного надзорного ведомства также выделили высокую калорийность, зависимость и ненатуральный состав. А употребление транс-жиров, содержащихся в такой пище, повышает уровень холестерина и влияет на работу сердечно-сосудистой системы.

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Фастфуд — экономичный прием пищи, который можно использовать в качестве перекуса. Однако такая еда вызывает зависимость и отличается высоким содержанием сахара и соли. О вреде и пользе продуктов быстрого питания Роспотребнадзор ХМАО рассказал в своем telegram-канале. «Фастфуд — это широкое понятие, в которое входят лапша быстрого приготовления, пакетированные пюре и супы, полуфабрикаты из мясного фарша и рыбы, пицца, шаурма, быстрорастворимые каши. Преимущества быстрого питания: перекус вместо пропуска приема пищи; в ресторанах быстрого питания есть здоровая пища; экономичный прием пищи», — говорится в сообщении. Однако высокое содержание сахара и соли, что характерно для фастфуда, вредно для организма. Среди недостатков быстрого питания инспекторы окружного надзорного ведомства также выделили высокую калорийность, зависимость и ненатуральный состав. А употребление транс-жиров, содержащихся в такой пище, повышает уровень холестерина и влияет на работу сердечно-сосудистой системы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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