Бывший танкист из Чебаркуля Челябинской области, а ныне командир взвода операторов БПЛА с позывным Батыр рассказал о службе и своем героическом поступке в рамках специальной военной операции. Он подчеркнул важность выполнения задач и дал ценные рекомендации тем, кто готовится отправиться на передовую, сообщает пресс-служба министерства общественной безопасности региона.
«Супероружия не существует, распиаренные „Леопарды“ и „Абрамсы“ горят так же, как и любая другая техника, главное — люди. А ребятам совет — чтобы ничего не боялись», — цитируют слова Батыра пресс-служба ведомства. Он порекомендовал честно исполнять свой долг и задачи, которые ставятся командованием.
Батыр рассказал о своем подвиге в декабре 2023 года, когда его танк подавил огневую точку противника, несмотря на повреждения. Во время отпуска в Челябинске Батыр успел посетить выставку трофейной техники и провести время с семьей. «Наше дело правое!» — заявил герой, готовясь вернуться на службу.
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