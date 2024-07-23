Челябинский боец СВО с позывным Батыр дал совет добровольцам. Фото

Боец СВО из Чебаркуля с позывным Батыр посоветовал добровольцам не бояться

23 июля 2024 в 16:44 Размер текста - 17 +

Бывший танкист руководит взводом операторов беспилотников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бывший танкист из Чебаркуля Челябинской области, а ныне командир взвода операторов БПЛА с позывным Батыр рассказал о службе и своем героическом поступке в рамках специальной военной операции. Он подчеркнул важность выполнения задач и дал ценные рекомендации тем, кто готовится отправиться на передовую, сообщает пресс-служба министерства общественной безопасности региона. «Супероружия не существует, распиаренные „Леопарды“ и „Абрамсы“ горят так же, как и любая другая техника, главное — люди. А ребятам совет — чтобы ничего не боялись», — цитируют слова Батыра пресс-служба ведомства. Он порекомендовал честно исполнять свой долг и задачи, которые ставятся командованием. Батыр рассказал о своем подвиге в декабре 2023 года, когда его танк подавил огневую точку противника, несмотря на повреждения. Во время отпуска в Челябинске Батыр успел посетить выставку трофейной техники и провести время с семьей. «Наше дело правое!» — заявил герой, готовясь вернуться на службу. Боец рассказал о героическом поступке и порекомендовал добровольцам не бояться Пресс-служба министерства общественной безопасности Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший танкист из Чебаркуля Челябинской области, а ныне командир взвода операторов БПЛА с позывным Батыр рассказал о службе и своем героическом поступке в рамках специальной военной операции. Он подчеркнул важность выполнения задач и дал ценные рекомендации тем, кто готовится отправиться на передовую, сообщает пресс-служба министерства общественной безопасности региона. «Супероружия не существует, распиаренные „Леопарды“ и „Абрамсы“ горят так же, как и любая другая техника, главное — люди. А ребятам совет — чтобы ничего не боялись», — цитируют слова Батыра пресс-служба ведомства. Он порекомендовал честно исполнять свой долг и задачи, которые ставятся командованием. Батыр рассказал о своем подвиге в декабре 2023 года, когда его танк подавил огневую точку противника, несмотря на повреждения. Во время отпуска в Челябинске Батыр успел посетить выставку трофейной техники и провести время с семьей. «Наше дело правое!» — заявил герой, готовясь вернуться на службу.