Челябинский боец СВО с позывным Батыр дал совет добровольцам. Фото

Боец СВО из Чебаркуля с позывным Батыр посоветовал добровольцам не бояться
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дрон, квадрокоптер, бпла. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
Бывший танкист руководит взводом операторов беспилотников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бывший танкист из Чебаркуля Челябинской области, а ныне командир взвода операторов БПЛА с позывным Батыр рассказал о службе и своем героическом поступке в рамках специальной военной операции. Он подчеркнул важность выполнения задач и дал ценные рекомендации тем, кто готовится отправиться на передовую, сообщает пресс-служба министерства общественной безопасности региона.

«Супероружия не существует, распиаренные „Леопарды“ и „Абрамсы“ горят так же, как и любая другая техника, главное — люди. А ребятам совет — чтобы ничего не боялись», — цитируют слова Батыра пресс-служба ведомства. Он порекомендовал честно исполнять свой долг и задачи, которые ставятся командованием.

Батыр рассказал о своем подвиге в декабре 2023 года, когда его танк подавил огневую точку противника, несмотря на повреждения. Во время отпуска в Челябинске Батыр успел посетить выставку трофейной техники и провести время с семьей. «Наше дело правое!» — заявил герой, готовясь вернуться на службу.

Боец рассказал о героическом поступке и порекомендовал добровольцам не бояться
Боец рассказал о героическом поступке и порекомендовал добровольцам не бояться

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший танкист из Чебаркуля Челябинской области, а ныне командир взвода операторов БПЛА с позывным Батыр рассказал о службе и своем героическом поступке в рамках специальной военной операции. Он подчеркнул важность выполнения задач и дал ценные рекомендации тем, кто готовится отправиться на передовую, сообщает пресс-служба министерства общественной безопасности региона. «Супероружия не существует, распиаренные „Леопарды“ и „Абрамсы“ горят так же, как и любая другая техника, главное — люди. А ребятам совет — чтобы ничего не боялись», — цитируют слова Батыра пресс-служба ведомства. Он порекомендовал честно исполнять свой долг и задачи, которые ставятся командованием. Батыр рассказал о своем подвиге в декабре 2023 года, когда его танк подавил огневую точку противника, несмотря на повреждения. Во время отпуска в Челябинске Батыр успел посетить выставку трофейной техники и провести время с семьей. «Наше дело правое!» — заявил герой, готовясь вернуться на службу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...