Свердловский депутат ГД Иванов: военнопленных россиян заставляют брать кредиты

23 июля 2024 в 20:47 Размер текста - 17 +

Родственники военнослужащего вынуждены гасить его кредит Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Участника спецоперации, попавшего в плен ВСУ, вынудили взять онлайн-кредит. Теперь же представители банка требуют сестру военнослужащего погасить его просрочку, уверяя, что действуют законно. Об этом рассказал свердловский депутат Госудмы Максим Иванов. «Получил обращение от сестры участника СВО. Уже год, как он в плену. И это подтверждено документально. На днях семье начал названивать банк с требованием погасить просрочку по кредитам, оформленным на брата в то время, когда он уже находился в заточении у врага», — написал Иванов в своем telegram-канале. По его словам, банк правомерно требует погасить кредит за солдата. «Абсурд ситуации в том, что формально банк прав. Военнопленный юридически дееспособен», — подчеркнул депутат. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участника спецоперации, попавшего в плен ВСУ, вынудили взять онлайн-кредит. Теперь же представители банка требуют сестру военнослужащего погасить его просрочку, уверяя, что действуют законно. Об этом рассказал свердловский депутат Госудмы Максим Иванов. «Получил обращение от сестры участника СВО. Уже год, как он в плену. И это подтверждено документально. На днях семье начал названивать банк с требованием погасить просрочку по кредитам, оформленным на брата в то время, когда он уже находился в заточении у врага», — написал Иванов в своем telegram-канале. По его словам, банк правомерно требует погасить кредит за солдата. «Абсурд ситуации в том, что формально банк прав. Военнопленный юридически дееспособен», — подчеркнул депутат.