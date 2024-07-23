В Сургуте построят «дом престарелых» для бездомных собак

В Сургуте строится здание для содержания бездомных собак старше 10 лет. Оно нужно из-за необходимости создавать другие условия содержания для таких животных. Стоимость объекта составляет более четырех миллионов рублей, однако возводится этот «дом престарелых» для собак исключительно на пожертвования. Об этом рассказала председатель правления регионального общественного движения помощи бездомным животным «Дай лапу» Александра Нуриева.
«Возводится приют исключительно на пожертвования… Собак старше 10 лет уже опасно содержать в обычных вольерах. Как и у людей, у животных преклонных лет болят суставы и позвоночник, нужны другие условия. Это будет своеобразный геронтологический центр для собак… Сейчас волонтеры собрали на строительство больше половины суммы. Для того чтобы завершить этот дом до начала холодов, нужно еще два миллиона рублей», — поделилась Нуриева с «Медиахолдинг Югра».
Такой приют будет рассчитан на 15 мест. Сейчас там залит фундамент и поставлен каркас из дерева.
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