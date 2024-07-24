Полиция задержала двух мужчин, устроивших стрельбу в челябинском дворе

Хулиганами оказались двое молодых людей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске полиция задержала двух хулиганов, которые ночью из пневматического пистолета обстреляли многоквартирный дом. Инцидент произошел в Курчатовском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Сотрудниками отдела уголовного розыска ОП „Курчатовский“ УМВД России по Челябинску в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий в течение нескольких часов с момента поступления сообщения, злоумышленники были задержаны. Ими оказались двое не судимых местных жителей 2003 года рождения», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве отметили, что молодые люди ранее судимы не были. Стрельба, зафиксированная на видео и распространенная в социальных сетях, производилась из пневматического оружия, которое не представляет серьезной угрозы.

Ранее стало известно, что в Челябинске в ночь на 24 июля во дворе дома по улице Красного Урала двое молодых парней устроили стрельбу из пневматического пистолета. Инцидент попал на камеру домофона.