Полиция задержала двух мужчин, устроивших стрельбу в челябинском дворе

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Клипарт. Оружие. Челябинск, оружие, бандитизм, терроризм, стрельба, винтовка, карабин, ствол, курок, бойня
Хулиганами оказались двое молодых людей Фото:

В Челябинске полиция задержала двух хулиганов, которые ночью из пневматического пистолета обстреляли многоквартирный дом. Инцидент произошел в Курчатовском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Сотрудниками отдела уголовного розыска ОП „Курчатовский“ УМВД России по Челябинску в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий в течение нескольких часов с момента поступления сообщения, злоумышленники были задержаны. Ими оказались двое не судимых местных жителей 2003 года рождения», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве отметили, что молодые люди ранее судимы не были. Стрельба, зафиксированная на видео и распространенная в социальных сетях, производилась из пневматического оружия, которое не представляет серьезной угрозы.

Ранее стало известно, что в Челябинске в ночь на 24 июля во дворе дома по улице Красного Урала двое молодых парней устроили стрельбу из пневматического пистолета. Инцидент попал на камеру домофона.

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В Челябинске полиция задержала двух хулиганов, которые ночью из пневматического пистолета обстреляли многоквартирный дом. Инцидент произошел в Курчатовском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. «Сотрудниками отдела уголовного розыска ОП „Курчатовский“ УМВД России по Челябинску в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий в течение нескольких часов с момента поступления сообщения, злоумышленники были задержаны. Ими оказались двое не судимых местных жителей 2003 года рождения», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве отметили, что молодые люди ранее судимы не были. Стрельба, зафиксированная на видео и распространенная в социальных сетях, производилась из пневматического оружия, которое не представляет серьезной угрозы. Ранее стало известно, что в Челябинске в ночь на 24 июля во дворе дома по улице Красного Урала двое молодых парней устроили стрельбу из пневматического пистолета. Инцидент попал на камеру домофона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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