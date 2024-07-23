Буровую установку банкротной геологической компании из ХМАО выставили на торги

В ХМАО выставили на продажу буровую установку банкротной геологоразведочной фирмы «Горизонт» из Горноправдинска (ХМАО). Начальная цена оборудования на торгах — более 18 миллионов рублей.
«Объявлены торги по продаже буровой установки «Уралмаш 3000 БД-70», которая принадлежит ООО «Горизонт». Начальная цена имущества на аукционе составляет 18 250 000 рублей, заявки принимаются до 19 августа», — сообщил агентству URA.RU организатор аукциона.
Установка для бурения нефтегазовых скважин с дизельным приводом находится на Северо-Итьяхском месторождении в Сургутском районе ХМАО, где проводила работы компания «Горизонт». Предприятие проходит через первый этап процедуры банкротства. Фирма задолжала более 200 миллионов рублей своим сотрудникам, а на бывшего директора завели уголовное дело из-за невыплаты зарплаты. За долги активы компании были арестованы. «Буровая установка выставлена на торги по поручению МТУ Росимущества в ХМАО, ЯНАО и Тюменской области и в соответствии с постановлением судебного пристава-исполнителя», — добавил представитель электронной торговой площадки.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО выставят на торги имущество геологоразведочной компании-банкрота. Заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев отметил, что долги фирмы можно закрыть за счет реализации активов, которые оцениваются в 563 млн рублей.
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