Власти ХМАО подарят умные колонки и смартфоны за фото со стройки

Власти Ханты-Мансийского автономного округа запустили конкурс ко Дню строителя. За тематические рисунки и фотографии победители смогут получить гаджеты и инструменты.
«Тех, кто работает в строительной отрасли, приглашаем принять участие в конкурсе фотографий на тему "Моя стройка"», — говорится в telegram-канале «Стройкомплекс Югры». За первое место участникам обещают подарить смартфон, за второе — планшет, а за третье можно получить дрель-шуруповерт.
В детской номинации будут рассматривать рисунки. Принимаются как работы выполненные красками и карандашами, так и фломастерами и восковыми мелками. Формат листа должен быть А3 или А4.
«В каждой из трех возрастных категорий выберем лучший рисунок: младшая — от 7 до 10 лет; победитель получит умную колонку Алиса Мини. Средняя — от 11 до 13 лет; победитель получит умную колонку Алиса Миди. Старшая — от 14 до 18 лет; победитель получит мощный смартфон», — уточняют организаторы. Работы принимаются до 31 августа.
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