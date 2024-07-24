Москвичи попросили «Фарфор Сысерти» создать для них особую посуду. Фото

В Москве презентуют новую серию кружек «Фарфора Сысерти» и «Антихрупкости»

25 июля 2024 в 14:26 Размер текста - 17 +

Фанаты сысертского фарфора могут купить как одну кружку, так и целую коллекцию Фото предоставлено командой «Антихрупкости» Уральский завод «Фарфор Сысерти» и проект «Антихрупкость» запускают в продажу новые кружки, ставшие ранее хитом продаж. Теперь поклонники фарфора могут купить себе здания Москвы: «Наркомфин», «Хлебозавод», «Зотов-центр», Московский планетарий и музей транспорта Москвы, который откроется в конце года после реконструкции. Представители «Антихрупкости» показали URA.RU, что создали по просьбе москвичей. «Выход Московской серии „Фрагментов“ — очень логичное продолжение коллекции. Во-первых, большинство поклонников проекта „Антихрупкость“ живут как ни странно в Москве. Во-вторых, в столице много узнаваемого и „программного“ конструктивизма. В-третьих, с такой инициативой и предложениями обращались сами москвичи, представители проектов, которые оказались в этой серии», — рассказал продюсер проекта Илья Орлов-Бунин. Новую серию кружек, оформленную Федором Колпаковым, представят 25 июля в «Зотов-центре» в Москве. Продажи стартуют 1 августа, всего завод сделал тысячу экземпляров, посуду можно приобрести онлайн и в некоторых московских точках. В прошлом году «Антихрупкость» помогла «Фарфору Сысерти» неплохо заработать благодаря переосмыслению продукции. Помимо классической посуды завод начал выпускать кружки с конструктивистскими зданиями Екатеринбурга. Продукт настолько понравился людям, что посуду начали заказывать из Мексики и США, а за первый месяц было продано более тысячи изделий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уральский завод «Фарфор Сысерти» и проект «Антихрупкость» запускают в продажу новые кружки, ставшие ранее хитом продаж. Теперь поклонники фарфора могут купить себе здания Москвы: «Наркомфин», «Хлебозавод», «Зотов-центр», Московский планетарий и музей транспорта Москвы, который откроется в конце года после реконструкции. Представители «Антихрупкости» показали URA.RU, что создали по просьбе москвичей. «Выход Московской серии „Фрагментов“ — очень логичное продолжение коллекции. Во-первых, большинство поклонников проекта „Антихрупкость“ живут как ни странно в Москве. Во-вторых, в столице много узнаваемого и „программного“ конструктивизма. В-третьих, с такой инициативой и предложениями обращались сами москвичи, представители проектов, которые оказались в этой серии», — рассказал продюсер проекта Илья Орлов-Бунин. Новую серию кружек, оформленную Федором Колпаковым, представят 25 июля в «Зотов-центре» в Москве. Продажи стартуют 1 августа, всего завод сделал тысячу экземпляров, посуду можно приобрести онлайн и в некоторых московских точках. В прошлом году «Антихрупкость» помогла «Фарфору Сысерти» неплохо заработать благодаря переосмыслению продукции. Помимо классической посуды завод начал выпускать кружки с конструктивистскими зданиями Екатеринбурга. Продукт настолько понравился людям, что посуду начали заказывать из Мексики и США, а за первый месяц было продано более тысячи изделий.