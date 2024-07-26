Обвиняемый в вымогательстве экс-глава «Ленфильма» скрылся в Турции

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Щербаков скрылся в Турции осенью 2023 года Фото:

Бывший глава «Ленфильма» Федор Щербаков, заочно арестованный по обвинению в вымогательстве, покинул Россию в день ареста других фигурантов дела. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Международный розыск Щербакова был объявлен после получения информации о пересечении им границы 25 октября 2023 года, когда он вылетел рейсом ТК-420 по маршруту Москва, Внуково — Турция, Стамбул. Информации о его возвращении у следствия не имеется», — говорится в документах, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Щербаков продал свою долю в компании «Премьермедиаинвест» (медиахолдинг 1MI), который включал в себя более 20-ти региональных изданий. По делу о вымогательстве проходит также журналист, пресс-секретарь «Тавриды» Дмитрий Жмуцкий. Он заочно арестован и объявлен в международный розыск.

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Бывший глава «Ленфильма» Федор Щербаков, заочно арестованный по обвинению в вымогательстве, покинул Россию в день ареста других фигурантов дела. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела. «Международный розыск Щербакова был объявлен после получения информации о пересечении им границы 25 октября 2023 года, когда он вылетел рейсом ТК-420 по маршруту Москва, Внуково — Турция, Стамбул. Информации о его возвращении у следствия не имеется», — говорится в документах, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что Щербаков продал свою долю в компании «Премьермедиаинвест» (медиахолдинг 1MI), который включал в себя более 20-ти региональных изданий. По делу о вымогательстве проходит также журналист, пресс-секретарь «Тавриды» Дмитрий Жмуцкий. Он заочно арестован и объявлен в международный розыск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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