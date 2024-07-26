В Челябинской области подмытые ливнем деревья могут упасть на дороги

В миндортрасе Челябинской области провели штабы с подрядчиками и представителями транспортных предприятий о работе в условиях сильных ливней, идущих в регионе. Как сообщили в пресс-службе министерства, беспокойство вызывают деревья, которые после подмытия их водой могут упасть на дороги.
«Обсудили текущую ситуацию с региональными и муниципальными дорогами в условиях сложных погодных условий. В Агаповском и Верхнеуральском районах наблюдаются небольшие переливы на региональных дорогах. Особое внимание дорожные службы уделят деревьям, растущим вдоль дорог, которые пострадали от сильного ветра и подмывов и могут создать опасную ситуацию на дорогах», — сообщили в пресс-службе.
Как министр дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Нечаев, при проведении дорожных работ упор будет сделан на щебеночные дороги и на участки с размытым грунтом. Туда направят технику для выравнивания, профилировки поверхности, устранения колейности. Основная задача дорожных служб в Челябинске и Магнитогорске — контроль за состоянием проезжей части, прочистка ливневой канализации и откачка воды с затопленных участков.
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