В Челябинской области подмытые ливнем деревья могут упасть на дороги

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Вода размывает корневую систему, делая деревья неустойчивыми
Вода размывает корневую систему, делая деревья неустойчивыми Фото:

В миндортрасе Челябинской области провели штабы с подрядчиками и представителями транспортных предприятий о работе в условиях сильных ливней, идущих в регионе. Как сообщили в пресс-службе министерства, беспокойство вызывают деревья, которые после подмытия их водой могут упасть на дороги.

«Обсудили текущую ситуацию с региональными и муниципальными дорогами в условиях сложных погодных условий. В Агаповском и Верхнеуральском районах наблюдаются небольшие переливы на региональных дорогах. Особое внимание дорожные службы уделят деревьям, растущим вдоль дорог, которые пострадали от сильного ветра и подмывов и могут создать опасную ситуацию на дорогах», — сообщили в пресс-службе.

Как министр дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Нечаев, при проведении дорожных работ упор будет сделан на щебеночные дороги и на участки с размытым грунтом. Туда направят технику для выравнивания, профилировки поверхности, устранения колейности. Основная задача дорожных служб в Челябинске и Магнитогорске — контроль за состоянием проезжей части, прочистка ливневой канализации и откачка воды с затопленных участков.

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В миндортрасе Челябинской области провели штабы с подрядчиками и представителями транспортных предприятий о работе в условиях сильных ливней, идущих в регионе. Как сообщили в пресс-службе министерства, беспокойство вызывают деревья, которые после подмытия их водой могут упасть на дороги. «Обсудили текущую ситуацию с региональными и муниципальными дорогами в условиях сложных погодных условий. В Агаповском и Верхнеуральском районах наблюдаются небольшие переливы на региональных дорогах. Особое внимание дорожные службы уделят деревьям, растущим вдоль дорог, которые пострадали от сильного ветра и подмывов и могут создать опасную ситуацию на дорогах», — сообщили в пресс-службе. Как министр дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Нечаев, при проведении дорожных работ упор будет сделан на щебеночные дороги и на участки с размытым грунтом. Туда направят технику для выравнивания, профилировки поверхности, устранения колейности. Основная задача дорожных служб в Челябинске и Магнитогорске — контроль за состоянием проезжей части, прочистка ливневой канализации и откачка воды с затопленных участков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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