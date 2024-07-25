25 июля 2024

В Екатеринбурге непогода изменила планы команды фестиваля, где выступит Niletto

В Екатеринбурге фестиваль Grott Fest частично пройдет в помещении
© Служба новостей «URA.RU»
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VIII марафон «Европа – Азия». Екатеринбург, лужа, ноги, бегун, спортсмен, непогода, брызги воды, дождь, бег
Синоптики прогнозируют, что сильные дожди в Екатеринбурге утихнут лишь к 29 июля Фото:

Музыкально-гастрономический фестиваль Grott Fest, на котором выступит певец Niletto (настоящее имя Даниил Прытков), частично перенесли под крышу TeleClub. Виной всему — сильные дожди, которые ожидаются в Екатеринбурге 26 июля.

«Команда фестиваля заботливо перенесла внутрь TeleClub большинство активностей! Площадка под открытым небом также будет доступна, но все концерты, мастер-классы и конкурсы пройдут под крышей. Не волнуйтесь, даже дождевики могут не понадобиться», — заявила команда мероприятия в своих соцсетях.

Фестиваль от заведения Grott Bar пройдет 27 июля. Гостей ждут три музыкальные сцены, фуд-корт, игры в Beer Pong, аттракционы и многое другое. В конце вечера на сцену выйдет Niletto, а после пройдет салют.

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Музыкально-гастрономический фестиваль Grott Fest, на котором выступит певец Niletto (настоящее имя Даниил Прытков), частично перенесли под крышу TeleClub. Виной всему — сильные дожди, которые ожидаются в Екатеринбурге 26 июля. «Команда фестиваля заботливо перенесла внутрь TeleClub большинство активностей! Площадка под открытым небом также будет доступна, но все концерты, мастер-классы и конкурсы пройдут под крышей. Не волнуйтесь, даже дождевики могут не понадобиться», — заявила команда мероприятия в своих соцсетях. Фестиваль от заведения Grott Bar пройдет 27 июля. Гостей ждут три музыкальные сцены, фуд-корт, игры в Beer Pong, аттракционы и многое другое. В конце вечера на сцену выйдет Niletto, а после пройдет салют.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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