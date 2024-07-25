В Екатеринбурге непогода изменила планы команды фестиваля, где выступит Niletto

Музыкально-гастрономический фестиваль Grott Fest, на котором выступит певец Niletto (настоящее имя Даниил Прытков), частично перенесли под крышу TeleClub. Виной всему — сильные дожди, которые ожидаются в Екатеринбурге 26 июля.
«Команда фестиваля заботливо перенесла внутрь TeleClub большинство активностей! Площадка под открытым небом также будет доступна, но все концерты, мастер-классы и конкурсы пройдут под крышей. Не волнуйтесь, даже дождевики могут не понадобиться», — заявила команда мероприятия в своих соцсетях.
Фестиваль от заведения Grott Bar пройдет 27 июля. Гостей ждут три музыкальные сцены, фуд-корт, игры в Beer Pong, аттракционы и многое другое. В конце вечера на сцену выйдет Niletto, а после пройдет салют.
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