Niletto стал хедлайнером фестиваля в Екатеринбурге

Niletto выступит на фестивале Grott Fest в Екатеринбурге
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Niletto споет любимые песни поклонников вечером 27 июля Фото:

Певец Niletto стал хедлайнером музыкально-гастрономического фестиваля Grott Fest. Он пройдет 27 июля на летней площадке TeleClub в Екатеринбурге, говорится на сайте мероприятия.

«Гостей ждут три музыкальные сцены, фуд-корт от ведущих ресторанов Екатеринбурга, мастер-классы и игры в Beer Pong, аттракционы и многое другое», — указано в анонсе. На фестивале также выступят участники комедийного шоу «Пара фраз», пройдут мастер-классы по сморребродам, турнир по поеданию бургеров, дегустация пива и заработает огромная граффити-зона.

Открытие фестиваля, создателем которого является Grott Bar, намечено на 12:00, ближе к 21:00 своими хитами гостей порадует Niletto, а сразу после его концерта ожидается салют. Отдыхать посетители смогут до полуночи.

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Певец Niletto стал хедлайнером музыкально-гастрономического фестиваля Grott Fest. Он пройдет 27 июля на летней площадке TeleClub в Екатеринбурге, говорится на сайте мероприятия. «Гостей ждут три музыкальные сцены, фуд-корт от ведущих ресторанов Екатеринбурга, мастер-классы и игры в Beer Pong, аттракционы и многое другое», — указано в анонсе. На фестивале также выступят участники комедийного шоу «Пара фраз», пройдут мастер-классы по сморребродам, турнир по поеданию бургеров, дегустация пива и заработает огромная граффити-зона. Открытие фестиваля, создателем которого является Grott Bar, намечено на 12:00, ближе к 21:00 своими хитами гостей порадует Niletto, а сразу после его концерта ожидается салют. Отдыхать посетители смогут до полуночи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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