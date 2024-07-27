ВСУ атаковали Рязанскую область беспилотниками

ПВО ВС РФ предотвратило террористическую атаку семь беспилотников ВСУ в Рязанской области
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ПВО уничтожило семь БПЛА ВСУ над Рязанской областью. Об этом заявило Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО семь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Рязанской области», — сообщило Минобороны России в своем
Ранее ПВО перехватило и уничтожило еще шесть БПЛА: четыре над Ростовской и два над Курской областями. Информацию об этом передали 360.ru.
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