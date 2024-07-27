ВСУ атаковали Рязанскую область беспилотниками

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ФСБ, учения. Челябинск, снаряд, квадрокоптер, бпла, беспилотник, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, дрон, мавик
ПВО ВС РФ предотвратило террористическую атаку семь беспилотников ВСУ в Рязанской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ПВО уничтожило семь БПЛА ВСУ над Рязанской областью. Об этом заявило Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО семь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Рязанской области», — сообщило Минобороны России в своем telegram-канале. По их словам, террористическая атака дронов ВСУ самолетного типа должна была осуществиться на объекты РФ.

Ранее ПВО перехватило и уничтожило еще шесть БПЛА: четыре над Ростовской и два над Курской областями. Информацию об этом передали 360.ru.

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ПВО уничтожило семь БПЛА ВСУ над Рязанской областью. Об этом заявило Минобороны РФ. «Дежурными средствами ПВО семь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Рязанской области», — сообщило Минобороны России в своем telegram-канале. По их словам, террористическая атака дронов ВСУ самолетного типа должна была осуществиться на объекты РФ. Ранее ПВО перехватило и уничтожило еще шесть БПЛА: четыре над Ростовской и два над Курской областями. Информацию об этом передали 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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