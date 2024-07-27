Mash: народной артистке РСФСР Талызине диагностировали тахикардию

Известная советская и российская актриса Валентина Талызина столкнулась с проблемами со здоровьем. Медики диагностировали у нее тахикардию. Об этом сообщил telegram-канал Mash.
«На днях народной артистке СССР поплохело, были боли в груди. Сиделка вызвала скорую, фельдшер рекомендовал госпитализацию. Но Талызина отказалась», — сообщил telegram-канал. Сейчас Талызина находится под наблюдением районного врача. Отмечается, что состояние артистки оценивается как стабильное.
Обновлено в 14:30. Актриса опровергла RT сообщения о болезни. "Я завтра играю спектакль, все со мной хорошо", — сказала Талызина.
В кино актриса сыграла свыше 130 ролей. Ее имя ассоциируется с множеством знаменитых фильмов, таких как «Афоня», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Женитьба» и «Гостья из будущего». Среди киноработ последних лет артистки: роли в фильмах и сериалах «Екатерина», «Верю не верю», «Кухня», «Маруся. Трудные взрослые».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.