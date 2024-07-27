В Челябинской области ограничили движение на пяти участках дорог

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Проезд на участках из-за переливов воды и разрушения дороги закрыт до 9:00 29 июля
Проезд на участках из-за переливов воды и разрушения дороги закрыт до 9:00 29 июля Фото:
новость из сюжета
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В Челябинской области с 13:00 часов 27 до 9:00 часов 29 июля введено ограничение движения сразу на пяти участках дорог. Об этом сообщили в пресс-службе госавтоинспекции.

"В целях обеспечения безопасности дорожного движения введено ограничение движения для транспортных средств с 27 июля с 13:00 часов до 9:00 часов 29 июля. Время ограничения движения может меняться в зависимости от погодных условий", — сообщили в ведомстве.

Меры по ограничению были предприняты из-за перелива поверхностных вод и разрушения дорог. Ограничение движения введено на участках: "Красносельское — Сухарыш", в том числе обход села Красносельское 2,33 км., участок 10 км.; "Поселок Смеловская — железнодорожная станция — автодорога Стерлитамак Башкортостан- Белорецк Башкортостан- Магнитогорск", участок км. 1; "Коелга — автодорога Челябинск — Троицк", участок км. 10, "Погорелка — Долговка", участок км. 6, "Березняки — Депутатский", участок 2 км.

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В Челябинской области с 13:00 часов 27 до 9:00 часов 29 июля введено ограничение движения сразу на пяти участках дорог. Об этом сообщили в пресс-службе госавтоинспекции. "В целях обеспечения безопасности дорожного движения введено ограничение движения для транспортных средств с 27 июля с 13:00 часов до 9:00 часов 29 июля. Время ограничения движения может меняться в зависимости от погодных условий", — сообщили в ведомстве. Меры по ограничению были предприняты из-за перелива поверхностных вод и разрушения дорог. Ограничение движения введено на участках: "Красносельское — Сухарыш", в том числе обход села Красносельское 2,33 км., участок 10 км.; "Поселок Смеловская — железнодорожная станция — автодорога Стерлитамак Башкортостан- Белорецк Башкортостан- Магнитогорск", участок км. 1; "Коелга — автодорога Челябинск — Троицк", участок км. 10, "Погорелка — Долговка", участок км. 6, "Березняки — Депутатский", участок 2 км.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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