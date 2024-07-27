В Челябинской области ограничили движение на пяти участках дорог

В Челябинской области с 13:00 часов 27 до 9:00 часов 29 июля введено ограничение движения сразу на пяти участках дорог. Об этом сообщили в пресс-службе госавтоинспекции.
"В целях обеспечения безопасности дорожного движения введено ограничение движения для транспортных средств с 27 июля с 13:00 часов до 9:00 часов 29 июля. Время ограничения движения может меняться в зависимости от погодных условий", — сообщили в ведомстве.
Меры по ограничению были предприняты из-за перелива поверхностных вод и разрушения дорог. Ограничение движения введено на участках: "Красносельское — Сухарыш", в том числе обход села Красносельское 2,33 км., участок 10 км.; "Поселок Смеловская — железнодорожная станция — автодорога Стерлитамак Башкортостан- Белорецк Башкортостан- Магнитогорск", участок км. 1; "Коелга — автодорога Челябинск — Троицк", участок км. 10, "Погорелка — Долговка", участок км. 6, "Березняки — Депутатский", участок 2 км.
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