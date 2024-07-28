Затянувшиеся в Челябинской области дожди грозят оставить садоводов без урожая. Как они рассказали URA.RU, почву размыло, в огородах стоит вода.
«Урожай в Челябинской области под большим вопросом. Из-за того, что в огородах стоит вода — плоды гниют», — делятся садоводы.
Успех посевной кампания в этом году также остается под вопросом по тем же причинам. Разбушевавшаяся непогода может уничтожить посадки.
Ливни продолжаются в области уже несколько дней. Переполненными оказались сразу несколько водохранилищ. В Карабаше прорвало дамбу, многие реки вышли из берегов. Жители были вынуждены эвакуироваться. Ситуация в регионе находится на контроле властей.
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