28 июля 2024

У челябинских садоводов дождем погубило урожай. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды полуострова Малый конный. Екатеринбург, сады, дача, частный сектор, дачный дом
Садовые участки затопило дождями Фото:
новость из сюжета
На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

Затянувшиеся в Челябинской области дожди грозят оставить садоводов без урожая. Как они рассказали URA.RU, почву размыло, в огородах стоит вода.

«Урожай в Челябинской области под большим вопросом. Из-за того, что в огородах стоит вода — плоды гниют», — делятся садоводы.

Успех посевной кампания в этом году также остается под вопросом по тем же причинам. Разбушевавшаяся непогода может уничтожить посадки.

Ливни продолжаются в области уже несколько дней. Переполненными оказались сразу несколько водохранилищ. В Карабаше прорвало дамбу, многие реки вышли из берегов. Жители были вынуждены эвакуироваться. Ситуация в регионе находится на контроле властей.

Почва пропиталась водой
Почва пропиталась водой
Фото:

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Затянувшиеся в Челябинской области дожди грозят оставить садоводов без урожая. Как они рассказали URA.RU, почву размыло, в огородах стоит вода. «Урожай в Челябинской области под большим вопросом. Из-за того, что в огородах стоит вода — плоды гниют», — делятся садоводы. Успех посевной кампания в этом году также остается под вопросом по тем же причинам. Разбушевавшаяся непогода может уничтожить посадки. Ливни продолжаются в области уже несколько дней. Переполненными оказались сразу несколько водохранилищ. В Карабаше прорвало дамбу, многие реки вышли из берегов. Жители были вынуждены эвакуироваться. Ситуация в регионе находится на контроле властей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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