У челябинских садоводов дождем погубило урожай. Фото, видео

29 июля 2024 в 10:33 Размер текста - 17 +

Садовые участки затопило дождями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни Затянувшиеся в Челябинской области дожди грозят оставить садоводов без урожая. Как они рассказали URA.RU, почву размыло, в огородах стоит вода. «Урожай в Челябинской области под большим вопросом. Из-за того, что в огородах стоит вода — плоды гниют», — делятся садоводы. Успех посевной кампания в этом году также остается под вопросом по тем же причинам. Разбушевавшаяся непогода может уничтожить посадки. Ливни продолжаются в области уже несколько дней. Переполненными оказались сразу несколько водохранилищ. В Карабаше прорвало дамбу, многие реки вышли из берегов. Жители были вынуждены эвакуироваться. Ситуация в регионе находится на контроле властей. Почва пропиталась водой Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Затянувшиеся в Челябинской области дожди грозят оставить садоводов без урожая. Как они рассказали URA.RU, почву размыло, в огородах стоит вода. «Урожай в Челябинской области под большим вопросом. Из-за того, что в огородах стоит вода — плоды гниют», — делятся садоводы. Успех посевной кампания в этом году также остается под вопросом по тем же причинам. Разбушевавшаяся непогода может уничтожить посадки. Ливни продолжаются в области уже несколько дней. Переполненными оказались сразу несколько водохранилищ. В Карабаше прорвало дамбу, многие реки вышли из берегов. Жители были вынуждены эвакуироваться. Ситуация в регионе находится на контроле властей.