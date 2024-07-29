Причиной иска о банкротстве экс-владельца ЧЭМК стали налоговые долги за два года

Причиной банкротства бывшего владельца Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), «Компании Эталон», стали долги по налогам с 2023 и первый квартал 2024 года. Как URA.RU 30 июля сообщила заместитель руководителя ведомства Вероника Глобина, должник перед направлением иска в суд получил соответствующие письма, хотя долг не закрыл.
«По состоянию на дату подачи заявления 19 июля размер задолженности по обязательным платежам АО «Компания Эталон» составляет 15 239 913,89 рублей, включая 14 315 368,54 рублей — налог; 924 545,35 рублей — пени. В том числе основной долг, просроченный более чем на три месяца — 14 315 368,54 рублей», — заявила URA.RU Глобина.
Собеседница URA.RU подчеркнула, что основанием образования задолженности стала неуплата долга по представленным «Эталоном» декларациям за 2023 год и первый квартал 2024 года в размере 14,3 млн рублей. Плательщику направили требование об уплате налога, пени и штрафа. Приняты меры принудительного взыскания задолженности. В тоже время отсутствуют исполнительные производства, возбужденные на основании постановлений налогового органа о взыскании задолженности за счет имущества должника.
Глобина добавила, что по закону стороны могут заключить мировое соглашение. Однако заявления об этом от «Эталона» не поступало.
Управление ФНС по региону инициировало процедуру банкротства АО "Компания Эталон» в июле. Иск предъявлен на сумму 15,2 миллиона рублей.
"Компания Эталон" была единственным собственником ЧЭМК до его национализации. Учредителями "Эталона" являются члены семьи Антиповых, включая Юрия и Людмилу Антиповых и их сыновей Алексея и Юрия, проживающих в США.
На фоне обвинений в незаконной приватизации в 1990-х годах, Генеральная прокуратура РФ в феврале объявила о намерении национализировать металлургический холдинг. В марте комбинат перешел в государственную собственность, а управление активами было поручено Росимуществу.
До 2021 года семья Антиповых делила владение ЧЭМК с семьей бизнесмена Александра Аристова, в совместной собственности находился агрохолдинг "Ариант". После раздела бизнеса "Ариант" перешел к Аристову и был национализирован в апреле. В настоящее время обе семьи получили иск о солидарном возмещении ущерба, нанесенного государству на сумму 105 миллиардов рублей.
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