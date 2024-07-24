Экс-владельцев ЧЭМК банкротят из-за долга в 15 миллионов рублей

Бывшего владельца национализированного Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), АО «Компания Эталон», банкротят из-за 15,2 млн рублей. Иск подало Управление ФНС по региону.
«Управление Федеральной службы по налогам и сборам по Челябинской области подало заявление о признании должника банкротом. Ответчик — АО „Компания Эталон“. Сумма исковых требований 15 млн 239 тысяч 913 рублей 89 копеек», — отмечено в документах суда.
Подробности в настоящий момент отсутствуют. Иск зарегистрирован в Арбитражном суде региона 23 июля. «Эталон» выступал единственным владельцем национализированного ЧЭМК. В свою очередь, в качестве учредителей «Эталона» учредителями выступают Юрий и Людмила Антиповы, их сыновья Алексей и Юрий, проживающие в США.
О намерении национализировать металлургический холдинг Генпрокуратура РФ заявила в феврале. Спустя месяц комбинат перешел в собственность государства. Распоряжаться активами было поручено Росимуществу.
Претензии надзорного ведомства были связаны с незаконной приватизацией, проведенной в 90-е годы. До 2021 года Антиповы владел собственностью вместе с семьей бизнесмена Александра Аристова. В группу также входил агрохолдинг «Ариант», отошедший после раздела бизнеса Аристовым. Холдинг также был приватизирован, а в апреле национализирован. В настоящее время обеим семьям предъявлен иск о солидарном возмещении нанесенного государству ущерба в сумме 105 млрд рублей.
В адрес УФНС и «Эталона» URA.RU накануне отправил запросы для получения комментариев. К настоящему моменту ответы не получены и будут опубликованы по мере их поступления.
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