Налоговики требуют обанкротить экс-владельцев национализированного ЧЭМК

Управление ФНС по Челябинской области направило в суд иск о банкротстве компании бывших владельцев Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), семьи Антиповых. Как следует из сообщения налогового органа, заявление подано 19 июля.
«Должник — АО „Компания Эталон“. Направление в арбитражный суд заявления уполномоченного органа о признании должника банкротом. Дата направления заявления — 19 июля 2024 года», — уведомила УФНС на сайте «Федресурса».
Подробности не указаны. Компания «Эталон» до национализации была единственным собственником ЧЭМК. Ее учредителями являются Юрий и Людмила Антиповы, их сыновья Алексей и Юрий. Сыновья проживают в США. Уставный капитал «Эталона» составил 18 млн рублей.
Национализацию группы ЧЭМК Генпрокуратура РФ начала 26 февраля, в марте комбинат перешел к Росимуществу. По мнению надзорного ведомства, холдинг в 90-х годах был приватизирован незаконно. В суде Свердловской области с семьи Антипова и АО «Компании Эталон» Генпрокуратура инициировала взыскание 25,8 млрд рублей. В конце мая ФССП потребовала обратить взыскание с Антипова земельных участков. Иск подан в рамках взыскания с «Эталона» 23,3 млрд рублей. Суд постановил, что компания должна выплатить эти деньги в бюджет РФ, в виде покрытия ущерба, нанесенного незаконной приватизацией Челябинского электрометаллургического комбината. На счета «Эталона» наложен арест.
При подготовке материала URA.RU направил запросы в офис «Эталона» и в управление ФНС по региону. К моменту публикации ответы не получены.
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