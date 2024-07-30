Под Челябинском укрепляют плотину после затопления сотни домов СНТ

30 июля 2024 в 13:12 Размер текста - 17 +

Из-за перелива воды разлилась река Биргильда, затопившая сотни садовых домов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни В Сосновском районе Челябинской области укрепляют плотину в селе Архангельское, через которую перелилась вода и попала в реку Биргильда, затопившую сотни домов СНТ «Железнодорожник». Об этом сообщил глава района Евгений Ваганов. «На сегодняшний день уровень воды на плотинах снижен до первоначального нормального состояния. Заканчивается ремонт и уплотнение плотин в селе Архангельское и деревне Мичурино», — сообщил Ваганов на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» Ваганов добавил, что в СНТ «Железнодорожник» остаются подтоплены 40 участков. Владельцы садов оказались от переезда в пункты временного размещения. В районе продолжают мониторить уровень воды в водоемах, работают комиссии по оценке нанесенного ущерба. «По вопросу оказания помощи пострадавшим от подтопления водными объектами необходимо обращаться в администрации сельских поселений или в Комплексный центр социального обслуживания населения, решать вопросы будем оперативно. Обстановка на сегодняшний день непростая, но находится под моим личным контролем», — подчеркнул глава района. Ранее владелец садового участка в СНТ «Железнодорожник» сообщил URA.RU, как потоком воды у соседей унесло баню и туалеты. Автомобили, чьи владельцы не успели перегнать на более высокий участок, оказались затоплены по крышу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сосновском районе Челябинской области укрепляют плотину в селе Архангельское, через которую перелилась вода и попала в реку Биргильда, затопившую сотни домов СНТ «Железнодорожник». Об этом сообщил глава района Евгений Ваганов. «На сегодняшний день уровень воды на плотинах снижен до первоначального нормального состояния. Заканчивается ремонт и уплотнение плотин в селе Архангельское и деревне Мичурино», — сообщил Ваганов на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» Ваганов добавил, что в СНТ «Железнодорожник» остаются подтоплены 40 участков. Владельцы садов оказались от переезда в пункты временного размещения. В районе продолжают мониторить уровень воды в водоемах, работают комиссии по оценке нанесенного ущерба. «По вопросу оказания помощи пострадавшим от подтопления водными объектами необходимо обращаться в администрации сельских поселений или в Комплексный центр социального обслуживания населения, решать вопросы будем оперативно. Обстановка на сегодняшний день непростая, но находится под моим личным контролем», — подчеркнул глава района. Ранее владелец садового участка в СНТ «Железнодорожник» сообщил URA.RU, как потоком воды у соседей унесло баню и туалеты. Автомобили, чьи владельцы не успели перегнать на более высокий участок, оказались затоплены по крышу.