Под Челябинском укрепляют плотину после затопления сотни домов СНТ

В Сосновском районе Челябинской области укрепляют плотину в селе Архангельское, через которую перелилась вода и попала в реку Биргильда, затопившую сотни домов СНТ «Железнодорожник». Об этом сообщил глава района Евгений Ваганов.
«На сегодняшний день уровень воды на плотинах снижен до первоначального нормального состояния. Заканчивается ремонт и уплотнение плотин в селе Архангельское и деревне Мичурино», — сообщил Ваганов на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте»
Ваганов добавил, что в СНТ «Железнодорожник» остаются подтоплены 40 участков. Владельцы садов оказались от переезда в пункты временного размещения. В районе продолжают мониторить уровень воды в водоемах, работают комиссии по оценке нанесенного ущерба.
«По вопросу оказания помощи пострадавшим от подтопления водными объектами необходимо обращаться в администрации сельских поселений или в Комплексный центр социального обслуживания населения, решать вопросы будем оперативно. Обстановка на сегодняшний день непростая, но находится под моим личным контролем», — подчеркнул глава района.
Ранее владелец садового участка в СНТ «Железнодорожник» сообщил URA.RU, как потоком воды у соседей унесло баню и туалеты. Автомобили, чьи владельцы не успели перегнать на более высокий участок, оказались затоплены по крышу.
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