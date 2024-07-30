Под Челябинском укрепляют плотину после затопления сотни домов СНТ

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Киолим и дамба. Карабашский ГО
Из-за перелива воды разлилась река Биргильда, затопившая сотни садовых домов Фото:
новость из сюжета
На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

В Сосновском районе Челябинской области укрепляют плотину в селе Архангельское, через которую перелилась вода и попала в реку Биргильда, затопившую сотни домов СНТ «Железнодорожник». Об этом сообщил глава района Евгений Ваганов.

«На сегодняшний день уровень воды на плотинах снижен до первоначального нормального состояния. Заканчивается ремонт и уплотнение плотин в селе Архангельское и деревне Мичурино», — сообщил Ваганов на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте»

Ваганов добавил, что в СНТ «Железнодорожник» остаются подтоплены 40 участков. Владельцы садов оказались от переезда в пункты временного размещения. В районе продолжают мониторить уровень воды в водоемах, работают комиссии по оценке нанесенного ущерба.

«По вопросу оказания помощи пострадавшим от подтопления водными объектами необходимо обращаться в администрации сельских поселений или в Комплексный центр социального обслуживания населения, решать вопросы будем оперативно. Обстановка на сегодняшний день непростая, но находится под моим личным контролем», — подчеркнул глава района.

Ранее владелец садового участка в СНТ «Железнодорожник» сообщил URA.RU, как потоком воды у соседей унесло баню и туалеты. Автомобили, чьи владельцы не успели перегнать на более высокий участок, оказались затоплены по крышу.

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В Сосновском районе Челябинской области укрепляют плотину в селе Архангельское, через которую перелилась вода и попала в реку Биргильда, затопившую сотни домов СНТ «Железнодорожник». Об этом сообщил глава района Евгений Ваганов. «На сегодняшний день уровень воды на плотинах снижен до первоначального нормального состояния. Заканчивается ремонт и уплотнение плотин в селе Архангельское и деревне Мичурино», — сообщил Ваганов на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» Ваганов добавил, что в СНТ «Железнодорожник» остаются подтоплены 40 участков. Владельцы садов оказались от переезда в пункты временного размещения. В районе продолжают мониторить уровень воды в водоемах, работают комиссии по оценке нанесенного ущерба. «По вопросу оказания помощи пострадавшим от подтопления водными объектами необходимо обращаться в администрации сельских поселений или в Комплексный центр социального обслуживания населения, решать вопросы будем оперативно. Обстановка на сегодняшний день непростая, но находится под моим личным контролем», — подчеркнул глава района. Ранее владелец садового участка в СНТ «Железнодорожник» сообщил URA.RU, как потоком воды у соседей унесло баню и туалеты. Автомобили, чьи владельцы не успели перегнать на более высокий участок, оказались затоплены по крышу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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