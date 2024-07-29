Унесло баню и туалеты: в челябинском СНТ люди спасают затопленные дома. Фото

В челябинском СНТ «Железнодорожник» затопило сотни домов

30 июля 2024 в 12:11 Размер текста - 17 +

Сильным потоком воды вещи прибило к забору Фото: Андрей Петрова © URA.RU новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни В СНТ «Железнодорожник» Сосновского района Челябинской области река Биргильда затопила несколько ближайших к воде улиц. Владелец садового участка рассказал URA.RU о последствиях наводнения после обильных осадков. «Вода начала резко подниматься рано утром в субботу, 27 июля. Ближайшие к реке улицы оказались в воде. Кто-то успел сесть в машину и уехать на более высокое место, но несколько автомобилей были затоплены, владельцы ищут эвакуаторы. У соседей унесло баню и туалеты», — сообщил URA.RU сын владельца одного из участков на третьей улице Андрей К. Мужчина сообщил, что потоком воды в их бане оторвало веранду и крыльцо от туалета, а в самой бане вода поднялась выше уровня топки печи. Не меньше воды было и в доме. Металлическую бочку, вещи, обувь прибило к забору. В данный момент уровень воды снизился, но река еще не вернулась в свои берега. Начиная с утра субботы, 27 июля, в садоводстве нет электричества. «Правление СНТ в чате садоводов сообщило, что все подтопленные дома будут обесточены до их осмотра специальной комиссией. Сейчас я ищу газовую пушку и генератор, чтобы просушить дом и баню. Знаю, что собирают списки пострадавших от наводнения, обещали направить комиссию для оценки ущерба», — уточнил Андрей К. По официальным данным, в результате разлива реки Биргильда из СНТ «Железнодорожник» эвакуированы на лодках 80 человек. По предварительным оценкам, порядка половины домовладений из 1,6 тысяч садовых участков были затоплены. Подтопление территорий Челябинской области началось после обильных осадков, которые синоптики назвали мегаливнями. Ряд водоемов вышли из берегов, водой размыло плотину Киалимовского водохранилища, потоки устремились через дорожное полотно. Экстренные службы круглосуточно эвакуировали людей с затопленных домов, организованы пункты временного размещения со всем необходимым. Глава региона Алексей Текслер лично посетил населенные пункты, пострадавшие от разлива воды, и дал ряд поручений. Один из автомобилей затоплен водой по крышу Читатель URA.RU Уровень воды в бане поднялся выше печи Читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В СНТ «Железнодорожник» Сосновского района Челябинской области река Биргильда затопила несколько ближайших к воде улиц. Владелец садового участка рассказал URA.RU о последствиях наводнения после обильных осадков. «Вода начала резко подниматься рано утром в субботу, 27 июля. Ближайшие к реке улицы оказались в воде. Кто-то успел сесть в машину и уехать на более высокое место, но несколько автомобилей были затоплены, владельцы ищут эвакуаторы. У соседей унесло баню и туалеты», — сообщил URA.RU сын владельца одного из участков на третьей улице Андрей К. Мужчина сообщил, что потоком воды в их бане оторвало веранду и крыльцо от туалета, а в самой бане вода поднялась выше уровня топки печи. Не меньше воды было и в доме. Металлическую бочку, вещи, обувь прибило к забору. В данный момент уровень воды снизился, но река еще не вернулась в свои берега. Начиная с утра субботы, 27 июля, в садоводстве нет электричества. «Правление СНТ в чате садоводов сообщило, что все подтопленные дома будут обесточены до их осмотра специальной комиссией. Сейчас я ищу газовую пушку и генератор, чтобы просушить дом и баню. Знаю, что собирают списки пострадавших от наводнения, обещали направить комиссию для оценки ущерба», — уточнил Андрей К. По официальным данным, в результате разлива реки Биргильда из СНТ «Железнодорожник» эвакуированы на лодках 80 человек. По предварительным оценкам, порядка половины домовладений из 1,6 тысяч садовых участков были затоплены. Подтопление территорий Челябинской области началось после обильных осадков, которые синоптики назвали мегаливнями. Ряд водоемов вышли из берегов, водой размыло плотину Киалимовского водохранилища, потоки устремились через дорожное полотно. Экстренные службы круглосуточно эвакуировали людей с затопленных домов, организованы пункты временного размещения со всем необходимым. Глава региона Алексей Текслер лично посетил населенные пункты, пострадавшие от разлива воды, и дал ряд поручений.