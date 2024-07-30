ОМОН накрыл подпольную империю у «Таганского ряда» в Екатеринбурге. Фото, видео

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Прощание с Евгением Зиничевым. Москва, омон
Рейд силовиков прошел днем 30 июля Фото:

Сотрудники «десятого» отдела полиции Екатеринбурга совместно с Росгвардией (ОМОН) накрыли три гигантских подпольных цеха в районе «Таганского ряда». Об этом URA.RU рассказал член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев, участвовавший в операции.

По его словам, в цехах мигранты производили обувь. «Клеили на контрафакт лого известных брендов — для дальнейшей реализации», — поделился Чукреев. По его словам, задержано около 80 человек. «Их вывезли на двух автобусах», — отметил Чукреев, передавая масштаб события. «В данном районе проводятся плановые профилактические мероприятия по противодействию нарушениям миграционного законодательства», — подтвердили в пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу.

Чукреев также заявил, что рядом со складами обнаружили также полулегальные заведения общепита. «Там полная антисанитария», — заявил он. Часть пойманных мигрантов, вероятно, получит повестки в военкомат, допустил общественник.

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Сотрудники «десятого» отдела полиции Екатеринбурга совместно с Росгвардией (ОМОН) накрыли три гигантских подпольных цеха в районе «Таганского ряда». Об этом URA.RU рассказал член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев, участвовавший в операции. По его словам, в цехах мигранты производили обувь. «Клеили на контрафакт лого известных брендов — для дальнейшей реализации», — поделился Чукреев. По его словам, задержано около 80 человек. «Их вывезли на двух автобусах», — отметил Чукреев, передавая масштаб события. «В данном районе проводятся плановые профилактические мероприятия по противодействию нарушениям миграционного законодательства», — подтвердили в пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу. Чукреев также заявил, что рядом со складами обнаружили также полулегальные заведения общепита. «Там полная антисанитария», — заявил он. Часть пойманных мигрантов, вероятно, получит повестки в военкомат, допустил общественник.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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