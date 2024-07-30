Сотрудники «десятого» отдела полиции Екатеринбурга совместно с Росгвардией (ОМОН) накрыли три гигантских подпольных цеха в районе «Таганского ряда». Об этом URA.RU рассказал член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев, участвовавший в операции.
По его словам, в цехах мигранты производили обувь. «Клеили на контрафакт лого известных брендов — для дальнейшей реализации», — поделился Чукреев. По его словам, задержано около 80 человек. «Их вывезли на двух автобусах», — отметил Чукреев, передавая масштаб события. «В данном районе проводятся плановые профилактические мероприятия по противодействию нарушениям миграционного законодательства», — подтвердили в пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу.
Чукреев также заявил, что рядом со складами обнаружили также полулегальные заведения общепита. «Там полная антисанитария», — заявил он. Часть пойманных мигрантов, вероятно, получит повестки в военкомат, допустил общественник.
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