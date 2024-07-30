ОМОН накрыл подпольную империю у «Таганского ряда» в Екатеринбурге. Фото, видео

30 июля 2024 в 15:36 Размер текста - 17 +

Рейд силовиков прошел днем 30 июля Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сотрудники «десятого» отдела полиции Екатеринбурга совместно с Росгвардией (ОМОН) накрыли три гигантских подпольных цеха в районе «Таганского ряда». Об этом URA.RU рассказал член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев, участвовавший в операции. По его словам, в цехах мигранты производили обувь. «Клеили на контрафакт лого известных брендов — для дальнейшей реализации», — поделился Чукреев. По его словам, задержано около 80 человек. «Их вывезли на двух автобусах», — отметил Чукреев, передавая масштаб события. «В данном районе проводятся плановые профилактические мероприятия по противодействию нарушениям миграционного законодательства», — подтвердили в пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу. Чукреев также заявил, что рядом со складами обнаружили также полулегальные заведения общепита. «Там полная антисанитария», — заявил он. Часть пойманных мигрантов, вероятно, получит повестки в военкомат, допустил общественник. Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Фото предоставлено Дмитрием Чукреевым Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники «десятого» отдела полиции Екатеринбурга совместно с Росгвардией (ОМОН) накрыли три гигантских подпольных цеха в районе «Таганского ряда». Об этом URA.RU рассказал член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев, участвовавший в операции. По его словам, в цехах мигранты производили обувь. «Клеили на контрафакт лого известных брендов — для дальнейшей реализации», — поделился Чукреев. По его словам, задержано около 80 человек. «Их вывезли на двух автобусах», — отметил Чукреев, передавая масштаб события. «В данном районе проводятся плановые профилактические мероприятия по противодействию нарушениям миграционного законодательства», — подтвердили в пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу. Чукреев также заявил, что рядом со складами обнаружили также полулегальные заведения общепита. «Там полная антисанитария», — заявил он. Часть пойманных мигрантов, вероятно, получит повестки в военкомат, допустил общественник.