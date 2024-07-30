МИД: Белоусов предупредил шефа Пентагона о возможности неуправляемой эскалации

В ходе разговора с министром обороны США Ллойдом Остином глава Минобороны РФ Андрей Белоусов выразил серьезные опасения относительно возможности неуправляемой эскалации конфликта из-за действий Украины и США. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«С российской стороны было направлено очень серьезное предостережение, касающееся возможных новых провокаций со стороны Киева, которые немыслимы без прямого содействия Вашингтона», — заявил Рябков. Информацию передает ТАСС.
Рябков подчеркнул, что российская сторона сделала предупреждение американским представителям в целях предотвращения опасной эскалации, которая может привести к последствиям, выходящим из-под контроля. Он также отметил, что все контакты с США на высоком уровне носят практический характер и направлены на решение конкретных вопросов.
Остин и Белоусов провели второй за месяц телефонный разговор. Остин подчеркнул важность поддержания открытых коммуникационных каналов между двумя странами. Он также уточнил, что США не давали Киеву разрешения на использование ракет ATACMS против России, но не исключил возможность изменения этой позиции в будущем.
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