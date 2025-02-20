Путин снижает угрозы новых протестов в России

Президент Владимир Путин снижает угрозы новых протестов России. На встрече с судьями, которые почти год работают под председательством Ирины Подносовой, занявшей пост главы Верховного суда в апреле 2024-го, президент дал понять, что от качества работы судов, от гуманности судей зависит стабильность в стране. Как сказал в разговоре с URA.RU член президентского совета по правам человека (СПЧ) Александр Брод, судебные решения (справедливые или нет) нередко влияют на настроения в обществе.
«Защита как государственных интересов, так и прав и свобод граждан и юридических лиц — это важнейшие факторы успешного, устойчивого развития страны и общества и, безусловно, главная, конституционная обязанность каждого судьи, да и в целом российского суда. Эффективность судейской власти, доверие к ней со стороны людей зависит от глубоких знаний, компетентности, прежде всего, самих судей», — обратился Путин к присутствующим.
Работы судьям прибавляется каждый год. В 2024-м суды рассмотрели, по словам Путина, более 42 млн дел. Президент попросил судей больше внимания уделять защите многодетных семей, женщин, детей, инвалидов, участников СВО и членов их семей. Особая роль отводится военным судам, которые рассматривают, в частности, уголовные дела по статье «терроризм» (в 2024 году таких дел было около 950, осуждено по ним 1075 человек). Вместе с тем Путин призвал стремиться к гуманизации уголовного законодательства и применения его на практике.
Он попросил помнить, что «суды — это не наградные отделы». «Здесь работа не связана с какими-то положительными эмоциями. Когда нужно принимать решения, связанные с наказанием или со спором каким-то в пользу кого-то, это всегда стресс. Судья постоянно работает в условиях стресса, — отметил Путин. — Объективность и справедливость очень важны не только для тех, в отношении кого принимаются решения, но и для самого судьи. Когда судья внутренне уверен, что принимает справедливое решение, это дает внутреннюю уверенность в том, что он делает все правильно и по-честному.
Это ключевая вещь в нашей работе – справедливость. Она важна и для государства. Если люди видят, что государство – а вы представляете государство, когда решаете судьбы людей – справедливо в отношении своих граждан, оно становится устойчивым».
Итоговое совещание судей проходит ежегодно. Лишь в 2024 году участие президента отменилось: в феврале скончался Вячеслав Лебедев, который много лет возглавлял Верховный суд, а Ирина Подносова заняла эту должность лишь в апреле. Таким образом сегодняшние напутствия Путин впервые давал измененному составу судей.
Как пояснил URA.RU председатель координационного совета общероссийской общественной организации «Юристы за права и достойную жизнь человека», член СПЧ Александр Брод, Путин неслучайно заострил внимание на гуманизации и качестве правосудия. Это те темы, что постоянно звучат в жалобах людей, которые сталкиваются с судебной системой.
По словам правозащитника, нередко адвокаты жалуются на условия содержания обвиняемых в конвойных помещениях в здании судов, которые не оборудованы и порой плохо отапливаемые. «Обвиняемые там не могут ни нормально поесть, ни естественную нужду справить. Эти помещения, по сути, остаются бесконтрольными, — рассказал Брод. — Президент и новый председатель Верховного суда наверняка знают обо всех этих проблемах. Главное, чтобы они решались.
Ведь если проблемы не бут решаться, в обществе будет расти недоверие к судебной системе и к власти в целом, это будет порождать настроение депрессии, недовольства, повышать протестные настроения. Нашей стране это не нужно, особенно в условиях СВО и давления коллективного Запада».
По словам правозащитника, из-за большого наплыва дел, в судах возникает волокита, рассмотрение дел затягивается. «Кроме того, есть вопросы к соблюдению принципа состязательности правосудия: далеко не всегда ходатайства адвокатов, мнения экспертов заслушиваются судом и приобщаются к делу — порой они просто отклоняются без рассмотрения, без учета доводов защиты и обвиняемого», — объяснил Брод.
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