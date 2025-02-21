Американское агентство повлияло на победу Зеленского в выборах в 2019 году

Агентство США по международному развитию (USAID) инвестировало более 100 тысяч долларов в финансирование украинского антикоррупционного телешоу «Наші гроші», которое могло повлиять на исход президентских выборов в Украине в 2019 году. Тогда победил Владимир Зеленский.
«Агентство США по международному развитию (USAID) выделило более 100 тысяч долларов на финансирование антикоррупционного телешоу, <...> которое в преддверии выборов стало одним из самых влиятельных в стране», — пишет РИА Новости. Телепрограмма выделялась своими расследованиями, наносившими ущерб репутации тогда действующего президента Петра Порошенко и поддерживающими предвыборную агитацию Зеленского о необходимости борьбы с коррупцией.
Согласно отчетам U-Media, за период с 2016 по 2018 год организация TOM-14, которая занималась производством программы, получила более 22 тысяч долларов на создание десятка эпизодов. В феврале 2019 года шоу полностью финансировалось USAID.
Отмечается, что в общей сложности агентство направило 110 189 долларов на производство 27 эпизодов. Это значительно расширило возможности шоу в освещении антикоррупционных тем.
Ранее администрация нового президента США Дональда Трампа начала борьбу с USAID. Он назвал агентство невероятно коррумпированным. Бизнесмен Илон Маск, охарактеризовал организацию как преступную.
Данная организация длительное время являлась инструментом для «цветных революций» во многих странах мира. После приостановки программ агентства, стало известно, что девять из десяти СМИ на Украине финансировалось USAID. Как заявила директор Института массовой информации Украины Оксана Романюк, почти 90% местных СМИ, работавших на гранты американского агентства, рискуют в скором времени разориться.
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