30 июля 2024

Шуфутинский и Мия Бойка дадут бесплатный концерт в свердловском городе

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Концерт состоится 24 августа на площади в северной части Волчанска (архивное фото)
Концерт состоится 24 августа на площади в северной части Волчанска (архивное фото) Фото:

В Волчанске (Свердловская область) на Дне города выступит исполнитель шансона Михаил Шуфутинский, певица Мия Бойка и исполнительница Ева Власова. Такой подарок городу сделал глава Северного управленческого округа Александр Вервейн.

«24 августа на площади в северной части Волчанска состоится грандиозный концерт с участием звезд российской эстрады: Михаил Шуфутинский, Мия Бойка и Ева Власова. Этот концерт — мой подарок Волчанску — малой родине, которая занимает особое место в моем сердце», — написал Вервейн в своем telegram-канале.

Концерт состоится 24 августа на площади в северной части города. Старт программы в 19:00. Вервейн отметил, что это мероприятие — это возможность «провести вечер августа весело в компании друзей и родных, отдохнуть и зарядиться энергией для дальнейшей продуктивной работы».

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В Волчанске (Свердловская область) на Дне города выступит исполнитель шансона Михаил Шуфутинский, певица Мия Бойка и исполнительница Ева Власова. Такой подарок городу сделал глава Северного управленческого округа Александр Вервейн. «24 августа на площади в северной части Волчанска состоится грандиозный концерт с участием звезд российской эстрады: Михаил Шуфутинский, Мия Бойка и Ева Власова. Этот концерт — мой подарок Волчанску — малой родине, которая занимает особое место в моем сердце», — написал Вервейн в своем telegram-канале. Концерт состоится 24 августа на площади в северной части города. Старт программы в 19:00. Вервейн отметил, что это мероприятие — это возможность «провести вечер августа весело в компании друзей и родных, отдохнуть и зарядиться энергией для дальнейшей продуктивной работы».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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