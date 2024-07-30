Шуфутинский и Мия Бойка дадут бесплатный концерт в свердловском городе

В Волчанске (Свердловская область) на Дне города выступит исполнитель шансона Михаил Шуфутинский, певица Мия Бойка и исполнительница Ева Власова. Такой подарок городу сделал глава Северного управленческого округа Александр Вервейн.
«24 августа на площади в северной части Волчанска состоится грандиозный концерт с участием звезд российской эстрады: Михаил Шуфутинский, Мия Бойка и Ева Власова. Этот концерт — мой подарок Волчанску — малой родине, которая занимает особое место в моем сердце», — написал Вервейн в своем telegram-канале.
Концерт состоится 24 августа на площади в северной части города. Старт программы в 19:00. Вервейн отметил, что это мероприятие — это возможность «провести вечер августа весело в компании друзей и родных, отдохнуть и зарядиться энергией для дальнейшей продуктивной работы».
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