Челябинцы стали чаще обустраивать пляжи на дачах

Авито Услуги: у челябинцев на 95% вырос спрос на благоустройство водоемов
© Служба новостей «URA.RU»
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В июне в Челябинске число предложений по благоустройству водоемов выросло на 33%
В июне в Челябинске число предложений по благоустройству водоемов выросло на 33% Фото:

Спрос челябинцев на работы по благоустройству водоемов в июне вырос почти на 95% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Количество предложений от исполнителей за аналогичный период увеличилось на 33%. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Авито Услуг.

«Развитие загородного строительства способствует росту интереса челябинцев к созданию искусственных водоемов. За год челябинцы стали обращаться за этой услугой на 33% больше. Пруд или фонтан служит декоративным элементом, который добавляет визуальную привлекательность и создает уникальный ландшафтный акцент», — отметили аналитики.

Также за год у челябинцев на 50% вырос спрос на услуги по установке фонтанов и их обустройству, которое включает выбор подходящего стиля и дизайна, а также подбор соответствующих материалов. Как сообщало URA.RU ранее, челябинцы стали активнее ставить теплицы и сажать деревья. Так, устройство газона также стало популярнее на 41% по сравнению с июнем 2023 года.

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Спрос челябинцев на работы по благоустройству водоемов в июне вырос почти на 95% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Количество предложений от исполнителей за аналогичный период увеличилось на 33%. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Авито Услуг. «Развитие загородного строительства способствует росту интереса челябинцев к созданию искусственных водоемов. За год челябинцы стали обращаться за этой услугой на 33% больше. Пруд или фонтан служит декоративным элементом, который добавляет визуальную привлекательность и создает уникальный ландшафтный акцент», — отметили аналитики. Также за год у челябинцев на 50% вырос спрос на услуги по установке фонтанов и их обустройству, которое включает выбор подходящего стиля и дизайна, а также подбор соответствующих материалов. Как сообщало URA.RU ранее, челябинцы стали активнее ставить теплицы и сажать деревья. Так, устройство газона также стало популярнее на 41% по сравнению с июнем 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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