Челябинцы стали чаще обустраивать пляжи на дачах

Спрос челябинцев на работы по благоустройству водоемов в июне вырос почти на 95% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Количество предложений от исполнителей за аналогичный период увеличилось на 33%. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Авито Услуг.
«Развитие загородного строительства способствует росту интереса челябинцев к созданию искусственных водоемов. За год челябинцы стали обращаться за этой услугой на 33% больше. Пруд или фонтан служит декоративным элементом, который добавляет визуальную привлекательность и создает уникальный ландшафтный акцент», — отметили аналитики.
Также за год у челябинцев на 50% вырос спрос на услуги по установке фонтанов и их обустройству, которое включает выбор подходящего стиля и дизайна, а также подбор соответствующих материалов. Как сообщало URA.RU ранее, челябинцы стали активнее ставить теплицы и сажать деревья. Так, устройство газона также стало популярнее на 41% по сравнению с июнем 2023 года.
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