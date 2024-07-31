В свердловском городе закрылся старейший хлебозавод

В Тавде закрылся хлебозавод с 80-летней историей
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СГМУП "Сургутский хлебозавод". Сургут, батоны, хлебобулочные изделия, хлебозавод
Хлеб на Тавдинском заводе пекли более 80 лет Фото:

В Тавде (Свердловская область) закрылся хлебозавод. Информацию об этом опубликовали в telegram-канале «PRO город Тавда». Предприятие проработало более 80 лет.

«Десятилетиями Тавдинский хлебозавод обеспечивал жителей продукцией и рабочими местами. К сожалению, владельцы завода не смогли выдержать конкуренцию и не инвестировали в его развитие», — передают слова экс-главы администрации Тавды и нынешнего советника губернатора Свердловской области Виктора Лачимова в одном из сообщений в telegram-канале.

По его словам конкуренты продают некачественный товар и, конечно, город не останется без хлеба, так как его привезут из других мест. «Но когда хлеб не плесневеет месяцами, стоит задуматься о его составе. Владельцам нужно было уделять предприятию больше внимания», добавил Лачимов.

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В Тавде (Свердловская область) закрылся хлебозавод. Информацию об этом опубликовали в telegram-канале «PRO город Тавда». Предприятие проработало более 80 лет. «Десятилетиями Тавдинский хлебозавод обеспечивал жителей продукцией и рабочими местами. К сожалению, владельцы завода не смогли выдержать конкуренцию и не инвестировали в его развитие», — передают слова экс-главы администрации Тавды и нынешнего советника губернатора Свердловской области Виктора Лачимова в одном из сообщений в telegram-канале. По его словам конкуренты продают некачественный товар и, конечно, город не останется без хлеба, так как его привезут из других мест. «Но когда хлеб не плесневеет месяцами, стоит задуматься о его составе. Владельцам нужно было уделять предприятию больше внимания», добавил Лачимов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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