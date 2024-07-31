В свердловском городе закрылся старейший хлебозавод

В Тавде закрылся хлебозавод с 80-летней историей

31 июля 2024 в 16:51 Размер текста - 17 +

Хлеб на Тавдинском заводе пекли более 80 лет Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Тавде (Свердловская область) закрылся хлебозавод. Информацию об этом опубликовали в telegram-канале «PRO город Тавда». Предприятие проработало более 80 лет. «Десятилетиями Тавдинский хлебозавод обеспечивал жителей продукцией и рабочими местами. К сожалению, владельцы завода не смогли выдержать конкуренцию и не инвестировали в его развитие», — передают слова экс-главы администрации Тавды и нынешнего советника губернатора Свердловской области Виктора Лачимова в одном из сообщений в telegram-канале. По его словам конкуренты продают некачественный товар и, конечно, город не останется без хлеба, так как его привезут из других мест. «Но когда хлеб не плесневеет месяцами, стоит задуматься о его составе. Владельцам нужно было уделять предприятию больше внимания», добавил Лачимов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тавде (Свердловская область) закрылся хлебозавод. Информацию об этом опубликовали в telegram-канале «PRO город Тавда». Предприятие проработало более 80 лет. «Десятилетиями Тавдинский хлебозавод обеспечивал жителей продукцией и рабочими местами. К сожалению, владельцы завода не смогли выдержать конкуренцию и не инвестировали в его развитие», — передают слова экс-главы администрации Тавды и нынешнего советника губернатора Свердловской области Виктора Лачимова в одном из сообщений в telegram-канале. По его словам конкуренты продают некачественный товар и, конечно, город не останется без хлеба, так как его привезут из других мест. «Но когда хлеб не плесневеет месяцами, стоит задуматься о его составе. Владельцам нужно было уделять предприятию больше внимания», добавил Лачимов.