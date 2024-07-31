В свердловском городе закрылся старейший хлебозавод

В Тавде (Свердловская область) закрылся хлебозавод. Информацию об этом опубликовали в telegram-канале «PRO город Тавда». Предприятие проработало более 80 лет.
«Десятилетиями Тавдинский хлебозавод обеспечивал жителей продукцией и рабочими местами. К сожалению, владельцы завода не смогли выдержать конкуренцию и не инвестировали в его развитие», — передают слова экс-главы администрации Тавды и нынешнего советника губернатора Свердловской области Виктора Лачимова в одном из сообщений в telegram-канале.
По его словам конкуренты продают некачественный товар и, конечно, город не останется без хлеба, так как его привезут из других мест. «Но когда хлеб не плесневеет месяцами, стоит задуматься о его составе. Владельцам нужно было уделять предприятию больше внимания», добавил Лачимов.
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