Свердловская пловчиха завоевала серебро Олимпиады в составе сборной Франции

Пловчиха Анастасия Кирпичникова родом из Асбеста (Свердловская область) взяла серебряную медаль на Олимпийских играх в Париже. С 2023 года она выступает за сборную Франции, сменив гражданство ради участия на международных соревнованиях.
«Кирпичникова завоевала серебряную медаль Игр в Париже на дистанции 1500 метров вольным стилем. Победу одержала американка Кэти Ледеки», — написали в издании Sports.ru.
Ранее URA.RU рассказывало о другой свердловской участнице Олимпиады — триатлонистке Екатерине Шабалиной, которая сошла с дистанции, так как наглоталась воды из реки Сена. Для нее это были первые Олимпийские игры в карьере.
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