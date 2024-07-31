31 июля 2024

Свердловская пловчиха завоевала серебро Олимпиады в составе сборной Франции

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Участницы боролись за медали на дистанции 1500 метров (архивное фото)
Участницы боролись за медали на дистанции 1500 метров (архивное фото) Фото:

Пловчиха Анастасия Кирпичникова родом из Асбеста (Свердловская область) взяла серебряную медаль на Олимпийских играх в Париже. С 2023 года она выступает за сборную Франции, сменив гражданство ради участия на международных соревнованиях.

«Кирпичникова завоевала серебряную медаль Игр в Париже на дистанции 1500 метров вольным стилем. Победу одержала американка Кэти Ледеки», — написали в издании Sports.ru.

Ранее URA.RU рассказывало о другой свердловской участнице Олимпиады — триатлонистке Екатерине Шабалиной, которая сошла с дистанции, так как наглоталась воды из реки Сена. Для нее это были первые Олимпийские игры в карьере.

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Пловчиха Анастасия Кирпичникова родом из Асбеста (Свердловская область) взяла серебряную медаль на Олимпийских играх в Париже. С 2023 года она выступает за сборную Франции, сменив гражданство ради участия на международных соревнованиях. «Кирпичникова завоевала серебряную медаль Игр в Париже на дистанции 1500 метров вольным стилем. Победу одержала американка Кэти Ледеки», — написали в издании Sports.ru. Ранее URA.RU рассказывало о другой свердловской участнице Олимпиады — триатлонистке Екатерине Шабалиной, которая сошла с дистанции, так как наглоталась воды из реки Сена. Для нее это были первые Олимпийские игры в карьере.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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