Пермские турфирмы открыли продажи новогодних туров

Пермские туристические компании с началом августа начали продавать туры на новогодние каникулы. Они предлагают отправиться зимой как в путешествия по России, так и за границу страны, следует из объявлений фирм.
Среди российских направлений: Кольский полуостров с посещением Териберки; Камчатка, Байкал, Архангельск. Можно также совершить недельное автомобильное путешествие по Пермскому краю. Среди зарубежных туров предлагаются турецкие Кападокия и Стамбул.
За активные новогодние каникулы в России придется заплатить от 70 до 250 тысяч рублей с человека. Что касается Турции, то нужно выложить более тысячи долларов. Плюсом, желающим интересно встретить Новый год необходимо самостоятельно оплатить перелеты из Перми до места тура и обратно.
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Пермские туристические компании с началом августа начали продавать туры на новогодние каникулы. Они предлагают отправиться зимой как в путешествия по России, так и за границу страны, следует из объявлений фирм. Среди российских направлений: Кольский полуостров с посещением Териберки; Камчатка, Байкал, Архангельск. Можно также совершить недельное автомобильное путешествие по Пермскому краю. Среди зарубежных туров предлагаются турецкие Кападокия и Стамбул. За активные новогодние каникулы в России придется заплатить от 70 до 250 тысяч рублей с человека. Что касается Турции, то нужно выложить более тысячи долларов. Плюсом, желающим интересно встретить Новый год необходимо самостоятельно оплатить перелеты из Перми до места тура и обратно.