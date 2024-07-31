31 июля 2024

Пермские турфирмы открыли продажи новогодних туров

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт "Самолеты". Тюмень, самолет
Цены на новогодние туры достигают 250 тысяч рублей без прелета Фото:

Пермские туристические компании с началом августа начали продавать туры на новогодние каникулы. Они предлагают отправиться зимой как в путешествия по России, так и за границу страны, следует из объявлений фирм.

Среди российских направлений: Кольский полуостров с посещением Териберки; Камчатка, Байкал, Архангельск. Можно также совершить недельное автомобильное путешествие по Пермскому краю. Среди зарубежных туров предлагаются турецкие Кападокия и Стамбул.

За активные новогодние каникулы в России придется заплатить от 70 до 250 тысяч рублей с человека. Что касается Турции, то нужно выложить более тысячи долларов. Плюсом, желающим интересно встретить Новый год необходимо самостоятельно оплатить перелеты из Перми до места тура и обратно.

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Пермские туристические компании с началом августа начали продавать туры на новогодние каникулы. Они предлагают отправиться зимой как в путешествия по России, так и за границу страны, следует из объявлений фирм. Среди российских направлений: Кольский полуостров с посещением Териберки; Камчатка, Байкал, Архангельск. Можно также совершить недельное автомобильное путешествие по Пермскому краю. Среди зарубежных туров предлагаются турецкие Кападокия и Стамбул. За активные новогодние каникулы в России придется заплатить от 70 до 250 тысяч рублей с человека. Что касается Турции, то нужно выложить более тысячи долларов. Плюсом, желающим интересно встретить Новый год необходимо самостоятельно оплатить перелеты из Перми до места тура и обратно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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