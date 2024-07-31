Пермские турфирмы открыли продажи новогодних туров

01 августа 2024 в 13:03 Размер текста - 17 +

Цены на новогодние туры достигают 250 тысяч рублей без прелета Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пермские туристические компании с началом августа начали продавать туры на новогодние каникулы. Они предлагают отправиться зимой как в путешествия по России, так и за границу страны, следует из объявлений фирм. Среди российских направлений: Кольский полуостров с посещением Териберки; Камчатка, Байкал, Архангельск. Можно также совершить недельное автомобильное путешествие по Пермскому краю. Среди зарубежных туров предлагаются турецкие Кападокия и Стамбул. За активные новогодние каникулы в России придется заплатить от 70 до 250 тысяч рублей с человека. Что касается Турции, то нужно выложить более тысячи долларов. Плюсом, желающим интересно встретить Новый год необходимо самостоятельно оплатить перелеты из Перми до места тура и обратно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермские туристические компании с началом августа начали продавать туры на новогодние каникулы. Они предлагают отправиться зимой как в путешествия по России, так и за границу страны, следует из объявлений фирм. Среди российских направлений: Кольский полуостров с посещением Териберки; Камчатка, Байкал, Архангельск. Можно также совершить недельное автомобильное путешествие по Пермскому краю. Среди зарубежных туров предлагаются турецкие Кападокия и Стамбул. За активные новогодние каникулы в России придется заплатить от 70 до 250 тысяч рублей с человека. Что касается Турции, то нужно выложить более тысячи долларов. Плюсом, желающим интересно встретить Новый год необходимо самостоятельно оплатить перелеты из Перми до места тура и обратно.