Восемь пострадавших увезли с места ЧП в больницы Нижнего Тагила: список

Список восьми пострадавших, которых увезли с места ЧП в больницы Нижнего Тагила
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В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

С места ЧП в Нижнем Тагиле в больницы доставлены восемь человек, среди них младенец и подросток. Подробности URA.RU сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

«С места трагедии в различные медучреждения с травмами различной степени тяжести доставлены восемь человек, четверым из них потребовалась госпитализация, в том числе двум детям. Еще трое после оказания помощи отпущены», пояснил Горелых.

По его словам, среди тех, кто обратился за помощью медиков, мужчина по имени Эдуард 1979 года рождения, новорожденный младенец Никита (2024 г. р.), мужчина Сергей (1980 г. р.), женщина Валерия (1947 г. р.), мужчина Алексей (1961 г. р.) и подростки Дмитрий и Игорь (2012 гг. р.).

Также ранее он сообщал, что спасателям удалось поднять на поверхность мальчика лет пяти-шести. Его сейчас срочно везут в больницу, он стал восьмым пострадавшим. Все самое важное с места событий, — в онлайн-трансляции URA.RU.

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С места ЧП в Нижнем Тагиле в больницы доставлены восемь человек, среди них младенец и подросток. Подробности URA.RU сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых. «С места трагедии в различные медучреждения с травмами различной степени тяжести доставлены восемь человек, четверым из них потребовалась госпитализация, в том числе двум детям. Еще трое после оказания помощи отпущены», пояснил Горелых. По его словам, среди тех, кто обратился за помощью медиков, мужчина по имени Эдуард 1979 года рождения, новорожденный младенец Никита (2024 г. р.), мужчина Сергей (1980 г. р.), женщина Валерия (1947 г. р.), мужчина Алексей (1961 г. р.) и подростки Дмитрий и Игорь (2012 гг. р.). Также ранее он сообщал, что спасателям удалось поднять на поверхность мальчика лет пяти-шести. Его сейчас срочно везут в больницу, он стал восьмым пострадавшим. Все самое важное с места событий, — в онлайн-трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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