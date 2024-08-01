Куйвашев остался у рухнувшей пятиэтажки в Нижнем Тагиле до глубокой ночи

02 августа 2024 в 02:44 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев выехал на место сразу после ЧП Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Губернатор Евгений Куйвашев остался у завалов обрушившейся многоэтажки в Нижнем Тагиле до глубокой ночи. Корреспондент URA.RU заметил его на месте затемно (около двух часов). Глава региона был суров и сосредоточен: «Никаких комментариев, ведутся спасательные мероприятия». И направился за ограждение — вероятно, к служебному автомобилю. На площадку Куйвашев прибыл спустя два часа после ЧП — в компании главного федерального инспектора Михаила Богинского, шефа областной полиции Александра Мешкова, замгубернатора Сергея Швиндта, министров Александра Кудрявцева (общественная безопасность) и Николая Смирнова (ЖКХ). Мэр Владислав Пинаев к тому моменту уже был на месте. Вечером 1 августа Куйвашев встретил замглавы МЧС России Илью Денисова. По окончании совещания с ним у губернатора состоялся разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Он доложил ему о предпринимаемых мерах. Куйвашев, в частности, распорядился, собрать всю информацию о пострадавших, и выделить деньги на их расселение и выплаты семьям погибших (по 1,5 млн рублей). По предварительным данным, два подъезда многоэтажки по ул. Сибирская, 81 обрушились после взрыва газа. На текущий момент известно о 14 извлеченных из-под завалов. Два человека погибли. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Евгений Куйвашев остался у завалов обрушившейся многоэтажки в Нижнем Тагиле до глубокой ночи. Корреспондент URA.RU заметил его на месте затемно (около двух часов). Глава региона был суров и сосредоточен: «Никаких комментариев, ведутся спасательные мероприятия». И направился за ограждение — вероятно, к служебному автомобилю. На площадку Куйвашев прибыл спустя два часа после ЧП — в компании главного федерального инспектора Михаила Богинского, шефа областной полиции Александра Мешкова, замгубернатора Сергея Швиндта, министров Александра Кудрявцева (общественная безопасность) и Николая Смирнова (ЖКХ). Мэр Владислав Пинаев к тому моменту уже был на месте. Вечером 1 августа Куйвашев встретил замглавы МЧС России Илью Денисова. По окончании совещания с ним у губернатора состоялся разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Он доложил ему о предпринимаемых мерах. Куйвашев, в частности, распорядился, собрать всю информацию о пострадавших, и выделить деньги на их расселение и выплаты семьям погибших (по 1,5 млн рублей). По предварительным данным, два подъезда многоэтажки по ул. Сибирская, 81 обрушились после взрыва газа. На текущий момент известно о 14 извлеченных из-под завалов. Два человека погибли.