МЧС: из-под завалов в Нижнем Тагиле спасли 15 человек, в том числе 7 детей

02 августа 2024 в 09:34 Размер текста - 17 +

Спасатели разбирают завалы Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом В результате поисково-спасательной операции из-под завалов в Нижнем Тагиле было спасено 15 человек, среди которых 7 детей. Об этом сообщает МЧС России. «Всего из-под завалов спасены 15 человек, в том числе 7 детей. К сожалению, извлечены тела четверых погибших. В Нижнем Тагиле на месте происшествия: 24 раза психологи МЧС России оказали помощь, 60 обращений поступило на телефон горячей линии. Более 400 тонн строительного мусора вывезено. Всего в поисково-спасательной операции задействованы 550 специалистов и 74 единицы техники», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. В Нижнем Тагиле произошло обрушение части жилого дома, расположенного на улице Сибирской, 81. Количество пострадавших увеличилось до 16 человек (по данным минздрава). На месте происшествия работают представители регионального руководства и МЧС. Всю актуальную информацию о трагедии агентство собирает в режиме онлайн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате поисково-спасательной операции из-под завалов в Нижнем Тагиле было спасено 15 человек, среди которых 7 детей. Об этом сообщает МЧС России. «Всего из-под завалов спасены 15 человек, в том числе 7 детей. К сожалению, извлечены тела четверых погибших. В Нижнем Тагиле на месте происшествия: 24 раза психологи МЧС России оказали помощь, 60 обращений поступило на телефон горячей линии. Более 400 тонн строительного мусора вывезено. Всего в поисково-спасательной операции задействованы 550 специалистов и 74 единицы техники», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. В Нижнем Тагиле произошло обрушение части жилого дома, расположенного на улице Сибирской, 81. Количество пострадавших увеличилось до 16 человек (по данным минздрава). На месте происшествия работают представители регионального руководства и МЧС. Всю актуальную информацию о трагедии агентство собирает в режиме онлайн.