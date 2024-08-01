01 августа 2024

МЧС: из-под завалов в Нижнем Тагиле спасли 15 человек, в том числе 7 детей

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Спасатели разбирают завалы Фото:
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В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

В результате поисково-спасательной операции из-под завалов в Нижнем Тагиле было спасено 15 человек, среди которых 7 детей. Об этом сообщает МЧС России.

«Всего из-под завалов спасены 15 человек, в том числе 7 детей. К сожалению, извлечены тела четверых погибших. В Нижнем Тагиле на месте происшествия: 24 раза психологи МЧС России оказали помощь, 60 обращений поступило на телефон горячей линии. Более 400 тонн строительного мусора вывезено. Всего в поисково-спасательной операции задействованы 550 специалистов и 74 единицы техники», — говорится в официальном telegram-канале ведомства.

В Нижнем Тагиле произошло обрушение части жилого дома, расположенного на улице Сибирской, 81. Количество пострадавших увеличилось до 16 человек (по данным минздрава). На месте происшествия работают представители регионального руководства и МЧС. Всю актуальную информацию о трагедии агентство собирает в режиме онлайн.

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В результате поисково-спасательной операции из-под завалов в Нижнем Тагиле было спасено 15 человек, среди которых 7 детей. Об этом сообщает МЧС России. «Всего из-под завалов спасены 15 человек, в том числе 7 детей. К сожалению, извлечены тела четверых погибших. В Нижнем Тагиле на месте происшествия: 24 раза психологи МЧС России оказали помощь, 60 обращений поступило на телефон горячей линии. Более 400 тонн строительного мусора вывезено. Всего в поисково-спасательной операции задействованы 550 специалистов и 74 единицы техники», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. В Нижнем Тагиле произошло обрушение части жилого дома, расположенного на улице Сибирской, 81. Количество пострадавших увеличилось до 16 человек (по данным минздрава). На месте происшествия работают представители регионального руководства и МЧС. Всю актуальную информацию о трагедии агентство собирает в режиме онлайн.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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