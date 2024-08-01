Карлов оценил состояние пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле. Фото

Глава минздрава Карлов посетил пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле

02 августа 2024 в 10:16 Размер текста - 17 +

Андрей Карлов посетил больницу, куда доставили пострадавших (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом В результате обрушения подъезда жилого дома на улице Сибирской в Нижнем Тагиле пострадали 20 человек, среди которых девять детей. Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов лично посетил госпитализированных и оценил оказываемую медицинскую помощь, сообщает пресс-служба ведомства. «Глава ведомства совместно с главным врачом городской больницы №1 Александром Павловских провел врачебный обход трех госпитализированных пациентов, двое из которых находятся в отделении реанимации, один — в травматологическом отделении. Министр ознакомился с результатами обследований и ходом лечения, дал рекомендации по тактике. Специалисты оценивают состояние пациентов как стабильно тяжелое и среднетяжелое. Всю необходимую медицинскую помощь им оказывают в полном объеме», — говорится в официальном telegram-канале министерства «Здоровье уральцев|Минздрав Свердловской области». Днем 1 августа в пятиэтажном доме на улице Сибирской, 81 произошел взрыв, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. Обрушение стало результатом взрыва бытового газа. Ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня. На месте работают около 550 спасателей и более 40 единиц техники. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн. Фото: пресс-служба свердловского минздрава Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате обрушения подъезда жилого дома на улице Сибирской в Нижнем Тагиле пострадали 20 человек, среди которых девять детей. Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов лично посетил госпитализированных и оценил оказываемую медицинскую помощь, сообщает пресс-служба ведомства. «Глава ведомства совместно с главным врачом городской больницы №1 Александром Павловских провел врачебный обход трех госпитализированных пациентов, двое из которых находятся в отделении реанимации, один — в травматологическом отделении. Министр ознакомился с результатами обследований и ходом лечения, дал рекомендации по тактике. Специалисты оценивают состояние пациентов как стабильно тяжелое и среднетяжелое. Всю необходимую медицинскую помощь им оказывают в полном объеме», — говорится в официальном telegram-канале министерства «Здоровье уральцев|Минздрав Свердловской области». Днем 1 августа в пятиэтажном доме на улице Сибирской, 81 произошел взрыв, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. Обрушение стало результатом взрыва бытового газа. Ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня. На месте работают около 550 спасателей и более 40 единиц техники. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн.