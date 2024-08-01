Стало известно, сколько человек могут находиться под завалами дома в Нижнем Тагиле

Шесть человек могут оставаться под завалами рухнувшего дома в Нижнем Тагиле

02 августа 2024 в 10:43 Размер текста - 17 +

Спасатели продолжают разгребать завалы Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Под завалами пятиэтажки в Нижнем Тагиле, предварительно, остаются шесть человек. Об этом URA.RU рассказал представитель экстренных служб. «Из-под завалов было спасено пятнадцать человек, среди которых семь детей. Подтверждено, что в результате обрушения погибли четыре человека, включая двух взрослых и двух детей. Остается неопределенность относительно числа людей, которые могут находиться под завалами. По предварительным данным, это может быть шесть человек. Однако эта информация не является точной, так как некоторые могут находиться в других местах и с ними не получается связаться», — отметил собеседник URA.RU. Спасательные работы продолжаются, и пока неясно, сколько времени они займут — одни сутки или двое. «Касательно остатков здания еще не принято окончательное решение. Планируется, что комиссия по чрезвычайным ситуациям соберется в 12 часов сегодняшнего дня, после чего представители комиссии встретятся с жителями и представителями прессы, чтобы обсудить дальнейшие действия», — поделился представитель экстренных служб. Днем 1 августа в пятиэтажном доме на улице Сибирской, 81 произошел взрыв бытового газа, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. Ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня. На месте работают около 550 спасателей и более 40 единиц техники. Вся актуальная информация — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Под завалами пятиэтажки в Нижнем Тагиле, предварительно, остаются шесть человек. Об этом URA.RU рассказал представитель экстренных служб. «Из-под завалов было спасено пятнадцать человек, среди которых семь детей. Подтверждено, что в результате обрушения погибли четыре человека, включая двух взрослых и двух детей. Остается неопределенность относительно числа людей, которые могут находиться под завалами. По предварительным данным, это может быть шесть человек. Однако эта информация не является точной, так как некоторые могут находиться в других местах и с ними не получается связаться», — отметил собеседник URA.RU. Спасательные работы продолжаются, и пока неясно, сколько времени они займут — одни сутки или двое. «Касательно остатков здания еще не принято окончательное решение. Планируется, что комиссия по чрезвычайным ситуациям соберется в 12 часов сегодняшнего дня, после чего представители комиссии встретятся с жителями и представителями прессы, чтобы обсудить дальнейшие действия», — поделился представитель экстренных служб. Днем 1 августа в пятиэтажном доме на улице Сибирской, 81 произошел взрыв бытового газа, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. Ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня. На месте работают около 550 спасателей и более 40 единиц техники. Вся актуальная информация — в отдельном сюжете URA.RU.