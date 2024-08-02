«Дом закачался»: тагильчанка рассказала, как пережила взрыв

Очевидцы: после взрыва дом в Нижнем Тагиле трясся и качался

02 августа 2024 в 12:24 Размер текста - 17 +

В доме обрушились первый и второй подъезды Фото: Нилов Артем © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Во время обрушения дом в Нижнем Тагиле сильно тряхнуло, он закачался и поднялась пыль на весь квартал. О том, как это было, URA.RU рассказала жительница пятиэтажки Марина Ларина. Она с супругом живет в четвертом подъезде, который, к счастью, не пострадал. «Мы с мужем были дома, когда раздался хлопок, дом сильно тряхнуло, он закачался, пыль понеслась столбом по всему кварталу. Я вышла на улицу, и когда пыль немного осела, увидела, что подъезда-то первого нет», — рассказала Марина. Ее супруг, 63-летний Алексей Южаков, — инвалид второй группы. Мужчина ранее перенес инсульт, после которого с трудом говорит и двигается. После взрыва ему и жене помогли эвакуироваться полицейские. Сейчас супруги живут в пункте временного проживания — пока они единственная там семья. Марина говорит, что муж тяжело перенес случившееся. «Переволновался сильно, вчера его потряхивало, сегодня [2 августа] стал поспокойнее. Нам тут создали очень хорошие условия, все необходимое есть, всем обеспечили, отношение очень доброе. Но все равно хочется домой», — призналась женщина. Обрушение дома №81 на улице Сибирской случилось днем 1 августа. Предварительной причиной называют взрыв бытового газа. На данный момент известно о четырех погибших (из них двое детей) Живыми удалось достать 15 человек, семеро из которых — дети. Всю актуальную информацию о трагедии URA.RU собирает в режиме онлайн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время обрушения дом в Нижнем Тагиле сильно тряхнуло, он закачался и поднялась пыль на весь квартал. О том, как это было, URA.RU рассказала жительница пятиэтажки Марина Ларина. Она с супругом живет в четвертом подъезде, который, к счастью, не пострадал. «Мы с мужем были дома, когда раздался хлопок, дом сильно тряхнуло, он закачался, пыль понеслась столбом по всему кварталу. Я вышла на улицу, и когда пыль немного осела, увидела, что подъезда-то первого нет», — рассказала Марина. Ее супруг, 63-летний Алексей Южаков, — инвалид второй группы. Мужчина ранее перенес инсульт, после которого с трудом говорит и двигается. После взрыва ему и жене помогли эвакуироваться полицейские. Сейчас супруги живут в пункте временного проживания — пока они единственная там семья. Марина говорит, что муж тяжело перенес случившееся. «Переволновался сильно, вчера его потряхивало, сегодня [2 августа] стал поспокойнее. Нам тут создали очень хорошие условия, все необходимое есть, всем обеспечили, отношение очень доброе. Но все равно хочется домой», — призналась женщина. Обрушение дома №81 на улице Сибирской случилось днем 1 августа. Предварительной причиной называют взрыв бытового газа. На данный момент известно о четырех погибших (из них двое детей) Живыми удалось достать 15 человек, семеро из которых — дети. Всю актуальную информацию о трагедии URA.RU собирает в режиме онлайн.