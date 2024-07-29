Депутат гордумы Челябинска Григорчик в суде оспорит отказ в регистрации

Депутат гордумы Челябинска Дмитрий Григорчик, вышедший из «Справедливой России» и пошедший на новые выборы в качестве самовыдвиженца, через суд рассчитывает восстановить свой статус кандидата в депутаты. Об этом он 29 июля сообщил корреспонденту URA.RU.
«Уже оплачена судебная пошлина. Сегодня планирую подать заявление в суд. Считаю, мне отказали в регистрации в статусе кандидата в депутаты незаконно и необоснованно», — заявил Григорчик.
Григорчику отказали в регистрации после проверки сданных им подписей избирателей в свою поддержку. Депутат уверен, что в судебном порядке сможет восстановить свой статус.
Ранее Григорчика включила в списки для выдвижения в гордуму Челябинска «Справедливая Россия». Однако в последний момент Григорчик вышел из партии и отказался выдвигаться от нее. Он пошел на выборы по округу № 9, но в качестве самовыдвиженца, а самовыдвижение требует сбора подписей в поддержку кандидата.
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