Депутат гордумы Челябинска Григорчик в суде оспорит отказ в регистрации

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Дмитрий Григорчик считает отказ в регистрации незаконным
Дмитрий Григорчик считает отказ в регистрации незаконным Фото:

Депутат гордумы Челябинска Дмитрий Григорчик, вышедший из «Справедливой России» и пошедший на новые выборы в качестве самовыдвиженца, через суд рассчитывает восстановить свой статус кандидата в депутаты. Об этом он 29 июля сообщил корреспонденту URA.RU.

«Уже оплачена судебная пошлина. Сегодня планирую подать заявление в суд. Считаю, мне отказали в регистрации в статусе кандидата в депутаты незаконно и необоснованно», — заявил Григорчик.

Григорчику отказали в регистрации после проверки сданных им подписей избирателей в свою поддержку. Депутат уверен, что в судебном порядке сможет восстановить свой статус.

Ранее Григорчика включила в списки для выдвижения в гордуму Челябинска «Справедливая Россия». Однако в последний момент Григорчик вышел из партии и отказался выдвигаться от нее. Он пошел на выборы по округу № 9, но в качестве самовыдвиженца, а самовыдвижение требует сбора подписей в поддержку кандидата.

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Депутат гордумы Челябинска Дмитрий Григорчик, вышедший из «Справедливой России» и пошедший на новые выборы в качестве самовыдвиженца, через суд рассчитывает восстановить свой статус кандидата в депутаты. Об этом он 29 июля сообщил корреспонденту URA.RU. «Уже оплачена судебная пошлина. Сегодня планирую подать заявление в суд. Считаю, мне отказали в регистрации в статусе кандидата в депутаты незаконно и необоснованно», — заявил Григорчик. Григорчику отказали в регистрации после проверки сданных им подписей избирателей в свою поддержку. Депутат уверен, что в судебном порядке сможет восстановить свой статус. Ранее Григорчика включила в списки для выдвижения в гордуму Челябинска «Справедливая Россия». Однако в последний момент Григорчик вышел из партии и отказался выдвигаться от нее. Он пошел на выборы по округу № 9, но в качестве самовыдвиженца, а самовыдвижение требует сбора подписей в поддержку кандидата.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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