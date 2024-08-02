В свердловском селе произошло страшное ДТП. Фото

В свердловском селе Покровское столкнулось несколько автомобилей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Упавший на бок самосвал на улице Декабристов. Екатеринбург, кабина, дтп, самосвал, авария, маз
Информация о пострадавших на момент ДТП не поступала (архивное фото) Фото:

В селе Покровское Свердловской области случилось серьезное ДТП. Кадры происшествия появились в распоряжении URA.RU.

«Снимки показывают, что в аварии участвовали как минимум три автомобиля, и на месте происшествия находится бригада скорой помощи. Сведений о жертвах на данный момент не поступало», — отметил собеседник агентства.

Редакция URA.RU направила запрос в областную Госавтоинспекцию. Ответ ожидается.

Фото:
Фото:
Фото:
Фото:

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В селе Покровское Свердловской области случилось серьезное ДТП. Кадры происшествия появились в распоряжении URA.RU. «Снимки показывают, что в аварии участвовали как минимум три автомобиля, и на месте происшествия находится бригада скорой помощи. Сведений о жертвах на данный момент не поступало», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU направила запрос в областную Госавтоинспекцию. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...