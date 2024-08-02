Информация о пострадавших на момент ДТП не поступала (архивное фото)
В селе Покровское Свердловской области случилось серьезное ДТП. Кадры происшествия появились в распоряжении URA.RU.
«Снимки показывают, что в аварии участвовали как минимум три автомобиля, и на месте происшествия находится бригада скорой помощи. Сведений о жертвах на данный момент не поступало», — отметил собеседник агентства.
Редакция URA.RU направила запрос в областную Госавтоинспекцию. Ответ ожидается.
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