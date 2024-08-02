В Перми на время перекроют для движения улицу Солдатова

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Масштабная замена трамвайного полотна по улице Борчанинова. Пермь, дорожные работы, автобус, бордюры
Перекрытие улицы связано с прокладкой теплосетей Фото:

В Перми участок улицы Солдатова на время перекроют для движения всех видов транспорта. Ограничение связано с прокладкой тепловых сетей.

«С 00:00 3 августа по 00:00 11 августа будет временно прекращено движение всех видов автотранспорта по улице Солдатова. Участок — от улицы Яблочкова до улицы Уфимской. Данная мера вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения при строительстве теплосети», — сообщил telegram-канал министерства транспорта Пермского края.

Власти просят автомобилистов заранее планировать свой маршрут. Для этого водителям рекомендовано выбирать объездные пути. Ранее власти Перми сообщили о временных изменениях в схеме движения шести автобусных маршрутов. Это связано с работами на коммунальных сетях на перекрестке улиц Солдатова и Яблочкова.

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В Перми участок улицы Солдатова на время перекроют для движения всех видов транспорта. Ограничение связано с прокладкой тепловых сетей. «С 00:00 3 августа по 00:00 11 августа будет временно прекращено движение всех видов автотранспорта по улице Солдатова. Участок — от улицы Яблочкова до улицы Уфимской. Данная мера вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения при строительстве теплосети», — сообщил telegram-канал министерства транспорта Пермского края. Власти просят автомобилистов заранее планировать свой маршрут. Для этого водителям рекомендовано выбирать объездные пути. Ранее власти Перми сообщили о временных изменениях в схеме движения шести автобусных маршрутов. Это связано с работами на коммунальных сетях на перекрестке улиц Солдатова и Яблочкова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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