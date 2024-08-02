Хирург раскрыл, какой тип онкологии у женщин вызывает пиво

Пиво может спровоцировать у женщин рак половых органов и груди. Об этом заявил хирург Александр Умнов.
«Последствия связаны с нарушением гормонального фона, так как почти в два раза повышается вероятность вероятность рака половых органов и молочных желез. Пиво категорически запрещено употреблять беременным и кормящим матерям», — рассказал Умнов изданию
Хирург отметил, что у женщин из-за пива возникают проблемы с лишним весом и развиваются гинекологические заболевания. Также, по его словам, нарушается менструальный цикл.
Сообщалось, что содержащиеся в губной помаде производные вазелина могут вызвать рак груди. Врач-кардиолог Герман Гандельман заявил, что производные накапливаются в ткани молочной железы. По его словам, за всю свою жизнь женщина съедает минимум три килограмма вазелина.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.