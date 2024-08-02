02 августа 2024

Хирург раскрыл, какой тип онкологии у женщин вызывает пиво

Хирург Умнов: пиво провоцирует у женщин рак груди и половых органов
© Служба новостей «URA.RU»
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Центр восстановительной медицины и реабилитации "РЖД-Медицина". Екатеринбург, рентгенкабинет, рентген, рак, рентгеновский снимок
Пиво может стать причиной рака груди у женщин (архивное фото) Фото:

Пиво может спровоцировать у женщин рак половых органов и груди. Об этом заявил хирург Александр Умнов.

«Последствия связаны с нарушением гормонального фона, так как почти в два раза повышается вероятность вероятность рака половых органов и молочных желез. Пиво категорически запрещено употреблять беременным и кормящим матерям», — рассказал Умнов изданию NEWS.ru.

Хирург отметил, что у женщин из-за пива возникают проблемы с лишним весом и развиваются гинекологические заболевания. Также, по его словам, нарушается менструальный цикл.

Сообщалось, что содержащиеся в губной помаде производные вазелина могут вызвать рак груди. Врач-кардиолог Герман Гандельман заявил, что производные накапливаются в ткани молочной железы. По его словам, за всю свою жизнь женщина съедает минимум три килограмма вазелина.

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Пиво может спровоцировать у женщин рак половых органов и груди. Об этом заявил хирург Александр Умнов. «Последствия связаны с нарушением гормонального фона, так как почти в два раза повышается вероятность вероятность рака половых органов и молочных желез. Пиво категорически запрещено употреблять беременным и кормящим матерям», — рассказал Умнов изданию NEWS.ru. Хирург отметил, что у женщин из-за пива возникают проблемы с лишним весом и развиваются гинекологические заболевания. Также, по его словам, нарушается менструальный цикл. Сообщалось, что содержащиеся в губной помаде производные вазелина могут вызвать рак груди. Врач-кардиолог Герман Гандельман заявил, что производные накапливаются в ткани молочной железы. По его словам, за всю свою жизнь женщина съедает минимум три килограмма вазелина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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