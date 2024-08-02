Хирург раскрыл, какой тип онкологии у женщин вызывает пиво

Хирург Умнов: пиво провоцирует у женщин рак груди и половых органов

03 августа 2024 в 01:28 Размер текста - 17 +

Пиво может стать причиной рака груди у женщин (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Пиво может спровоцировать у женщин рак половых органов и груди. Об этом заявил хирург Александр Умнов. «Последствия связаны с нарушением гормонального фона, так как почти в два раза повышается вероятность вероятность рака половых органов и молочных желез. Пиво категорически запрещено употреблять беременным и кормящим матерям», — рассказал Умнов изданию NEWS.ru . Хирург отметил, что у женщин из-за пива возникают проблемы с лишним весом и развиваются гинекологические заболевания. Также, по его словам, нарушается менструальный цикл. Сообщалось, что содержащиеся в губной помаде производные вазелина могут вызвать рак груди. Врач-кардиолог Герман Гандельман заявил, что производные накапливаются в ткани молочной железы. По его словам, за всю свою жизнь женщина съедает минимум три килограмма вазелина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пиво может спровоцировать у женщин рак половых органов и груди. Об этом заявил хирург Александр Умнов. «Последствия связаны с нарушением гормонального фона, так как почти в два раза повышается вероятность вероятность рака половых органов и молочных желез. Пиво категорически запрещено употреблять беременным и кормящим матерям», — рассказал Умнов изданию NEWS.ru. Хирург отметил, что у женщин из-за пива возникают проблемы с лишним весом и развиваются гинекологические заболевания. Также, по его словам, нарушается менструальный цикл. Сообщалось, что содержащиеся в губной помаде производные вазелина могут вызвать рак груди. Врач-кардиолог Герман Гандельман заявил, что производные накапливаются в ткани молочной железы. По его словам, за всю свою жизнь женщина съедает минимум три килограмма вазелина.