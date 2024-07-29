Врач Гандельман раскрыл, какая губная помада вызывает рак груди

Содержащиеся в губной помаде производные вазелина могут вызвать рак молочной железы. Об этом заявил врач-кардиолог Герман Гандельман в эфире «Первого канала».
«Если в губной помаде в качестве окклюзива находятся косметические парафины или вазелин, то такую помаду брать не рекомендуется <…>Производные, а они производные, в принципе, нефтепродуктов, накапливаются в ткани молочной железы, и это может привести к развитию рака молочной железы», — сообщил Гандельман в эфире программы «Жить здорово!», ведущей которой является доктор медицинских наук Елена Малышева. По статистике женщина за всю свою жизнь съедает минимум три килограмма вазелина, добавил Гандельман.
Специалисты Роскачества в 2020 году провели тестирование губной помады российского и зарубежного производства. Всего было проверено 20 торговых марок из России, Франции, Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Польши, США, стоимостью от 182 до 2737 рублей. По результатам исследования ни один образец не нарушил требования закона РФ в части безопасности.
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