В Свердловской области ожидаются сильнейшие дожди

В Свердловской области под конец недели ожидаются сильнейшие дожди. Об этом сообщили в ГУ МЧС региона.
«Четвертого августа местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди. Мы просим граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения. В период непогоды рекомендуем отказаться от отдыха на природе, и организации походов», — уточнили в ведомстве.
Спасатели призвали подготовить ливневки и другие способы отвода воды владельцам частных домов. На машине рекомендуется передвигаться осторожно, избегая больших луж, и при стремительном ливне покинуть транспорт, найдя укрытие.
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