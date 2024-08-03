В Свердловской области ожидаются сильнейшие дожди

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При стремительном ливне рекомендуется найти укрытие (архивное фото)
При стремительном ливне рекомендуется найти укрытие (архивное фото) Фото:

В Свердловской области под конец недели ожидаются сильнейшие дожди. Об этом сообщили в ГУ МЧС региона.

«Четвертого августа местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди. Мы просим граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения. В период непогоды рекомендуем отказаться от отдыха на природе, и организации походов», — уточнили в ведомстве.

Спасатели призвали подготовить ливневки и другие способы отвода воды владельцам частных домов. На машине рекомендуется передвигаться осторожно, избегая больших луж, и при стремительном ливне покинуть транспорт, найдя укрытие.

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В Свердловской области под конец недели ожидаются сильнейшие дожди. Об этом сообщили в ГУ МЧС региона. «Четвертого августа местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди. Мы просим граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения. В период непогоды рекомендуем отказаться от отдыха на природе, и организации походов», — уточнили в ведомстве. Спасатели призвали подготовить ливневки и другие способы отвода воды владельцам частных домов. На машине рекомендуется передвигаться осторожно, избегая больших луж, и при стремительном ливне покинуть транспорт, найдя укрытие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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