Екатеринбург станет местом съемок нового сериала от сценариста «Слово пацана»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Съемки фильма "Сломя голову". Екатеринбург, съемка фильма
Андрей Золотарев планирует начать съемки в Екатеринбурге в 2025 году Фото:

В Екатеринбурге снимут новый сериал в жанре мистического детектива от известного сценариста Андрея Золотарева, автора таких проектов, как «Слово пацана» и «Лед». Съемки начнутся уже в 2025 году.

«Я собираюсь в следующем году снимать в Екатеринбурге, мы там запускаем большой проект. Я очень надеюсь, что все случится и все получится. [Это будет] большой сериал в стиле мистического детектива», — передает слова Золотарева ТАСС.

Сценарист также выразил желание сфокусироваться на региональных историях, чтобы создавать произведения, ассоциирующиеся с различными городами России, а не ограничиваться Москвой и Санкт-Петербургом. Золотарев подчеркнул важность поддержки кинематографа со стороны региональных властей для успешной реализации подобных проектов.

В феврале автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х» Роберт Гараев предложил снять сериалы про свердловских рокеров и первого президента Бориса Ельцина. По его мнению, Екатеринбургу не нужно делать акцент на его криминальном прошлом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге снимут новый сериал в жанре мистического детектива от известного сценариста Андрея Золотарева, автора таких проектов, как «Слово пацана» и «Лед». Съемки начнутся уже в 2025 году. «Я собираюсь в следующем году снимать в Екатеринбурге, мы там запускаем большой проект. Я очень надеюсь, что все случится и все получится. [Это будет] большой сериал в стиле мистического детектива», — передает слова Золотарева ТАСС. Сценарист также выразил желание сфокусироваться на региональных историях, чтобы создавать произведения, ассоциирующиеся с различными городами России, а не ограничиваться Москвой и Санкт-Петербургом. Золотарев подчеркнул важность поддержки кинематографа со стороны региональных властей для успешной реализации подобных проектов. В феврале автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х» Роберт Гараев предложил снять сериалы про свердловских рокеров и первого президента Бориса Ельцина. По его мнению, Екатеринбургу не нужно делать акцент на его криминальном прошлом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...