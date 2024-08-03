Екатеринбург станет местом съемок нового сериала от сценариста «Слово пацана»

В Екатеринбурге снимут новый сериал в жанре мистического детектива от известного сценариста Андрея Золотарева, автора таких проектов, как «Слово пацана» и «Лед». Съемки начнутся уже в 2025 году.
«Я собираюсь в следующем году снимать в Екатеринбурге, мы там запускаем большой проект. Я очень надеюсь, что все случится и все получится. [Это будет] большой сериал в стиле мистического детектива», — передает слова Золотарева ТАСС.
Сценарист также выразил желание сфокусироваться на региональных историях, чтобы создавать произведения, ассоциирующиеся с различными городами России, а не ограничиваться Москвой и Санкт-Петербургом. Золотарев подчеркнул важность поддержки кинематографа со стороны региональных властей для успешной реализации подобных проектов.
В феврале автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х» Роберт Гараев предложил снять сериалы про свердловских рокеров и первого президента Бориса Ельцина. По его мнению, Екатеринбургу не нужно делать акцент на его криминальном прошлом.
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