Автор «Слова пацана» предложил сериалы про свердловских рокеров и Ельцина

03 февраля 2024 в 20:29 Размер текста - 17 +

Роберт Гараев считает, что Екатеринбургу не нужно делать акцент на его криминальном прошлом Фото: Илья Московец © URA.RU Если снимать сериал о Екатеринбурге, то нужно обратиться к темам свердловского рок-клуба, клубной жизни города и первому президенту Борису Ельцину, а не к бандитским разборкам 90-х годов. Таким мнением с URA.RU поделился автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х» Роберт Гараев. «Почему снимать только про криминальный Екатеринбург? Вот у вас в те же 80-е был свердловский рок-клуб. Мне кажется, это намного интереснее, чем криминальные группировки. Пока у нас в Казани разбивали головы, у вас ребята делали классную музыку. Вам лучше идти в эту сторону, ваша идентичность в этом», — пояснил Гараев. Кроме этого, писатель признался, что он выступал в качестве диджея в Екатеринбурге по приглашению Станислава Славиковского (организатор «голых» вечеринок — прим. URA.RU), и о клубной жизни тоже можно было бы снять сериал. Также он посоветовал людям из киноиндустрии обратить внимание на первого президента России Бориса Ельцина. Роберт Гараев является автором книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х» и консультантом «Слово пацана. Кровь на асфальте». Картину снял режиссер Жора Крыжовников, она завоевала огромную популярность среди российских зрителей. Однако нашлись и те, кто упрекал создателей в романтизации бандитизма. По признанию, Гараева, авторы не должны нести социальную ответственность, ведь они все лишь рассказывают интересную историю, где есть трагичная любовь и рост и деградация героев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Если снимать сериал о Екатеринбурге, то нужно обратиться к темам свердловского рок-клуба, клубной жизни города и первому президенту Борису Ельцину, а не к бандитским разборкам 90-х годов. Таким мнением с URA.RU поделился автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х» Роберт Гараев. «Почему снимать только про криминальный Екатеринбург? Вот у вас в те же 80-е был свердловский рок-клуб. Мне кажется, это намного интереснее, чем криминальные группировки. Пока у нас в Казани разбивали головы, у вас ребята делали классную музыку. Вам лучше идти в эту сторону, ваша идентичность в этом», — пояснил Гараев. Кроме этого, писатель признался, что он выступал в качестве диджея в Екатеринбурге по приглашению Станислава Славиковского (организатор «голых» вечеринок — прим. URA.RU), и о клубной жизни тоже можно было бы снять сериал. Также он посоветовал людям из киноиндустрии обратить внимание на первого президента России Бориса Ельцина. Роберт Гараев является автором книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х» и консультантом «Слово пацана. Кровь на асфальте». Картину снял режиссер Жора Крыжовников, она завоевала огромную популярность среди российских зрителей. Однако нашлись и те, кто упрекал создателей в романтизации бандитизма. По признанию, Гараева, авторы не должны нести социальную ответственность, ведь они все лишь рассказывают интересную историю, где есть трагичная любовь и рост и деградация героев.