Странная пара, преследовавшая детей в ХМАО, оказалась безобидной

04 августа 2024 в 03:21 Размер текста - 17 +

Мужчина, предлагавший конфеты детям, оказался с особенностями развития Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Родители Нефтеюганска пожаловались на странного мужчину, в сопровождении женщины, который подходил знакомиться к детям, предлагал им конфеты и звал в гости. Оказалось, что он имеет особенности развития и является безобидным. «Я опубликовал пост в котором написал, что во втором микрорайоне, некий Сергей пытался познакомиться с моей дочерью и ее подружкой… Выяснилось, что данный парень имеет особенности развития и действительно не представляет опасности для детей и общества. Женщина, которая была рядом с ним — его мама», — написал обеспокоенный родитель в telegram-канале «Это Юганск, детка». Он поблагодарил за оперативную реакцию и работу сотрудников уголовного розыска. Также автор сообщения пожелал здоровья мужчине и терпения его маме. Родители в Нефтеюганске паникуют из-за странной парочки, которая якобы преследует детей на улицах города. По их словам, мужчина и женщина пристают к детям на игровых площадках, предлагают им сладости и приглашаю к себе домой. Пару видели не только в Нефтеюганске, но и Сургуте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Родители Нефтеюганска пожаловались на странного мужчину, в сопровождении женщины, который подходил знакомиться к детям, предлагал им конфеты и звал в гости. Оказалось, что он имеет особенности развития и является безобидным. «Я опубликовал пост в котором написал, что во втором микрорайоне, некий Сергей пытался познакомиться с моей дочерью и ее подружкой… Выяснилось, что данный парень имеет особенности развития и действительно не представляет опасности для детей и общества. Женщина, которая была рядом с ним — его мама», — написал обеспокоенный родитель в telegram-канале «Это Юганск, детка». Он поблагодарил за оперативную реакцию и работу сотрудников уголовного розыска. Также автор сообщения пожелал здоровья мужчине и терпения его маме. Родители в Нефтеюганске паникуют из-за странной парочки, которая якобы преследует детей на улицах города. По их словам, мужчина и женщина пристают к детям на игровых площадках, предлагают им сладости и приглашаю к себе домой. Пару видели не только в Нефтеюганске, но и Сургуте.