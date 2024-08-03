03 августа 2024
02 августа 2024

Странная пара, преследовавшая детей в ХМАО, оказалась безобидной

© Служба новостей «URA.RU»
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Насилие и педофилия. Клипарт. Курган, детская площадка, педофил
Мужчина, предлагавший конфеты детям, оказался с особенностями развития Фото:

Родители Нефтеюганска пожаловались на странного мужчину, в сопровождении женщины, который подходил знакомиться к детям, предлагал им конфеты и звал в гости. Оказалось, что он имеет особенности развития и является безобидным.

«Я опубликовал пост в котором написал, что во втором микрорайоне, некий Сергей пытался познакомиться с моей дочерью и ее подружкой… Выяснилось, что данный парень имеет особенности развития и действительно не представляет опасности для детей и общества. Женщина, которая была рядом с ним — его мама», — написал обеспокоенный родитель в telegram-канале «Это Юганск, детка».

Он поблагодарил за оперативную реакцию и работу сотрудников уголовного розыска. Также автор сообщения пожелал здоровья мужчине и терпения его маме.

Родители в Нефтеюганске паникуют из-за странной парочки, которая якобы преследует детей на улицах города. По их словам, мужчина и женщина пристают к детям на игровых площадках, предлагают им сладости и приглашаю к себе домой. Пару видели не только в Нефтеюганске, но и Сургуте.

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Родители Нефтеюганска пожаловались на странного мужчину, в сопровождении женщины, который подходил знакомиться к детям, предлагал им конфеты и звал в гости. Оказалось, что он имеет особенности развития и является безобидным. «Я опубликовал пост в котором написал, что во втором микрорайоне, некий Сергей пытался познакомиться с моей дочерью и ее подружкой… Выяснилось, что данный парень имеет особенности развития и действительно не представляет опасности для детей и общества. Женщина, которая была рядом с ним — его мама», — написал обеспокоенный родитель в telegram-канале «Это Юганск, детка». Он поблагодарил за оперативную реакцию и работу сотрудников уголовного розыска. Также автор сообщения пожелал здоровья мужчине и терпения его маме. Родители в Нефтеюганске паникуют из-за странной парочки, которая якобы преследует детей на улицах города. По их словам, мужчина и женщина пристают к детям на игровых площадках, предлагают им сладости и приглашаю к себе домой. Пару видели не только в Нефтеюганске, но и Сургуте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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