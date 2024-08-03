МЧС объявило штормовое предупреждение в Пермском крае

04 августа 2024 в 13:50 Размер текста - 17 +

В Пермском крае 5 августа ожидается дождь с грозой Фото: Сергей Русанов © URA.RU МЧС России по Пермскому краю предупредило о сильном дожде с грозой, который пройдет в регионе 5 августа. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства. «В Пермском крае 5 августа ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. В отдельных районах края прогнозируются сильный дождь с грозой», — сообщается в telegram-канале ведомства. В МЧС просят не находиться рядом с деревьями, линиями электропередач, слабо укрепленными конструкциями и избегать парковки автомобилей рядом с ними. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров и торможений. Во время грозы следует отключить все электроприборы и закрыть окна. Сообщалось, что дождливый период с грозами в Пермском крае завершится 8—10 августа. В первую декаду месяца выпадет до 200% от нормы осадков, а температура воздуха днем составит до 23 градусов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

МЧС России по Пермскому краю предупредило о сильном дожде с грозой, который пройдет в регионе 5 августа. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства. «В Пермском крае 5 августа ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. В отдельных районах края прогнозируются сильный дождь с грозой», — сообщается в telegram-канале ведомства. В МЧС просят не находиться рядом с деревьями, линиями электропередач, слабо укрепленными конструкциями и избегать парковки автомобилей рядом с ними. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров и торможений. Во время грозы следует отключить все электроприборы и закрыть окна. Сообщалось, что дождливый период с грозами в Пермском крае завершится 8—10 августа. В первую декаду месяца выпадет до 200% от нормы осадков, а температура воздуха днем составит до 23 градусов.