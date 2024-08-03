03 августа 2024
02 августа 2024

МЧС объявило штормовое предупреждение в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Шторм . Пермь, гроза, штормовое предупреждение, туча над городом, дождь
В Пермском крае 5 августа ожидается дождь с грозой Фото:

МЧС России по Пермскому краю предупредило о сильном дожде с грозой, который пройдет в регионе 5 августа. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.

«В Пермском крае 5 августа ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. В отдельных районах края прогнозируются сильный дождь с грозой», — сообщается в telegram-канале ведомства.

В МЧС просят не находиться рядом с деревьями, линиями электропередач, слабо укрепленными конструкциями и избегать парковки автомобилей рядом с ними. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров и торможений. Во время грозы следует отключить все электроприборы и закрыть окна.

Сообщалось, что дождливый период с грозами в Пермском крае завершится 8—10 августа. В первую декаду месяца выпадет до 200% от нормы осадков, а температура воздуха днем составит до 23 градусов.

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МЧС России по Пермскому краю предупредило о сильном дожде с грозой, который пройдет в регионе 5 августа. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства. «В Пермском крае 5 августа ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. В отдельных районах края прогнозируются сильный дождь с грозой», — сообщается в telegram-канале ведомства. В МЧС просят не находиться рядом с деревьями, линиями электропередач, слабо укрепленными конструкциями и избегать парковки автомобилей рядом с ними. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров и торможений. Во время грозы следует отключить все электроприборы и закрыть окна. Сообщалось, что дождливый период с грозами в Пермском крае завершится 8—10 августа. В первую декаду месяца выпадет до 200% от нормы осадков, а температура воздуха днем составит до 23 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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