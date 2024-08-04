В «дочках» «Славнефти» в ХМАО сменился руководитель

В компаниях «Славнефть-Нижневартовск», «Славнефть — Мегионнефтегазгеология», «Обьнефтегазгеология» (входят в структуру нефтяной компании «Славнефть») из ХМАО назначен новый генеральный директор. Все три предприятия возглавил Александр Насонкин.
«Прекратить полномочия генерального директора Евгения Панфилова по соглашению сторон. Избрать Александра Насонкина генеральным директором ООО „Славнефть-Нижневартовск“, ПАО „Славнефть — Мегионнефтегазгеология“, ПАО „Обьнефтегазгеология“ по совместительству», — указано в документах компании, которые имеются в распоряжении URA.RU.
Насонкин избран руководителем на три года. По информации от источника URA.RU, раньше он работал на руководящих должностях в другом дочернем обществе «Славнефти» — в «Славнефть-Мегионнефтегазе». Также трудился в структуре «Роснефти»: был заместителем начальника Регионального управления корпоративной собственности и корпоративных вопросов ПАО «РН-Западная Сибирь».
Агентство URA.RU направило в компании запросы с просьбой прокомментировать назначение. На момент публикации новости ответ на запросы не поступил.
Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин разрешил скрывать информацию о результатах работы дочерним обществам «Славнефти» в ХМАО. В список вошли «Славнефть-Мегионнефтегаз», "Славнефть-Мегионнефтегазгеология" и АО «Обьнефтегазгеология» из Мегиона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!