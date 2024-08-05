05 августа 2024

В ХМАО абитуриенты вузов наводят порчу на конкурентов по СНИЛС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Абитуриенты из ХМАо наводят порчу на конкурентов по СНИЛС
Абитуриенты из ХМАо наводят порчу на конкурентов по СНИЛС Фото:

Абитуриенты из ХМАО прибегают к магическим ритуалам для повышения своих шансов при поступлении в университеты. Для проведения обряда они используют номер страхового свидетельства (СНИЛС) конкурентов, который указан в списках на поступление.

«Я сделала заговор против семи человек. По сути, сработало, я бы прошла и могла бы быть там на пятом месте из девяти, судя по тому, кого там сейчас зачислили», — рассказала девушка журналистам «Югорского снегиря».

По утверждению абитуриентки, после ритуала ей удалось подняться с восьмого места до пятого среди претендующих на бюджетные места. Но подавать оригинал в этот вуз Арина не стала, поскольку поступила в другой университет.

Ранее URA.RU писало, что югорский шаман Данила Покачев предложил избавить администрацию Нижневартовска (ХМАО) от бед с помощью магического ритуала. Он сделал заявление после обысков силовиков и громких отставках в мэрии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Абитуриенты из ХМАО прибегают к магическим ритуалам для повышения своих шансов при поступлении в университеты. Для проведения обряда они используют номер страхового свидетельства (СНИЛС) конкурентов, который указан в списках на поступление. «Я сделала заговор против семи человек. По сути, сработало, я бы прошла и могла бы быть там на пятом месте из девяти, судя по тому, кого там сейчас зачислили», — рассказала девушка журналистам «Югорского снегиря». По утверждению абитуриентки, после ритуала ей удалось подняться с восьмого места до пятого среди претендующих на бюджетные места. Но подавать оригинал в этот вуз Арина не стала, поскольку поступила в другой университет. Ранее URA.RU писало, что югорский шаман Данила Покачев предложил избавить администрацию Нижневартовска (ХМАО) от бед с помощью магического ритуала. Он сделал заявление после обысков силовиков и громких отставках в мэрии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...