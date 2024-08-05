В ХМАО абитуриенты вузов наводят порчу на конкурентов по СНИЛС

Абитуриенты из ХМАО прибегают к магическим ритуалам для повышения своих шансов при поступлении в университеты. Для проведения обряда они используют номер страхового свидетельства (СНИЛС) конкурентов, который указан в списках на поступление.
«Я сделала заговор против семи человек. По сути, сработало, я бы прошла и могла бы быть там на пятом месте из девяти, судя по тому, кого там сейчас зачислили», — рассказала девушка журналистам «Югорского снегиря».
По утверждению абитуриентки, после ритуала ей удалось подняться с восьмого места до пятого среди претендующих на бюджетные места. Но подавать оригинал в этот вуз Арина не стала, поскольку поступила в другой университет.
Ранее URA.RU писало, что югорский шаман Данила Покачев предложил избавить администрацию Нижневартовска (ХМАО) от бед с помощью магического ритуала. Он сделал заявление после обысков силовиков и громких отставках в мэрии.
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