У жителей ХМАО вырос интерес к покупке квартир на вторичном рынке на фоне повышения ключевой ставки ЦБ. Опасаясь ее дальнейшего увеличение, югорчане стали активнее приобретать жилье, рассказал URA.RU ведущий аналитик компании «Этажи» Александр Иванов.
«Интерес ко вторичной недвижимости даже на фоне высоких ставок в июле оказался выше, чем в июне примерно на 5-7%. Люди ожидают, что ключевая ставка вероятно до конца года будет удерживаться на нынешних значениях, а возможно еще расти. Поэтому те, кто до этого откладывал покупку, принимают решения все-таки приобрести недвижимость», — рассказал агентству Иванов.
На вторичном рынке в первую очередь популярны встречные сделки. Покупая жилье, югорчане продают старое, а недостающую сумму добирают с помощью ипотеки. «Основная доля сделок на вторичном рынке — это улучшение жилищных условий», — добавляет аналитик.
Ранее URA.RU рассказывало, что Центральный Банк России повысил ключевую ставку до 18%. Такое решение принято на заседании регулятора 26 июля.
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