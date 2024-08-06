Челябинский губернатор Текслер проверил ход реконструкции музея в Нязепетровске. Фото, видео

06 августа 2024 в 15:32 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер предложил внести в дизайн-проект современные решения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 6 августа в ходе визита в Нязепетровск проверил ход реконструкции музейно-выставочного центра. Работы планируют завершить 1 сентября, передает корреспондент URA.RU. «Работы по реконструкции здания завершат в планируемый срок — к 1 сентября. После подрядчики приступят к внутреннему оснащению музея», — передает корреспондент URA.RU из музейного центра. Глава региона отметил, что в дизайн-проект следует внести детали, соответствующие современному времени. Сотрудники музея рассказали Текслеру о ходе работ и планах по развитию музейного центра. Сейчас принимаются решения по цветовой гамме и мультимедийным элементам экспозиций. Модернизированы будут оба этажа музея, на первом останется стационарная экспозиция. На объекте заменят кровлю, штукатурку, окна и входную группу. Будут проведены новые коммуникации, а на приусадебной территории появятся газоны, кустарники и тротуарные дорожки. Сейчас на фасадах восстанавливается кирпичная кладка, уже демонтированы система отопления и пол, а также зачищена штукатурка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 6 августа в ходе визита в Нязепетровск проверил ход реконструкции музейно-выставочного центра. Работы планируют завершить 1 сентября, передает корреспондент URA.RU. «Работы по реконструкции здания завершат в планируемый срок — к 1 сентября. После подрядчики приступят к внутреннему оснащению музея», — передает корреспондент URA.RU из музейного центра. Глава региона отметил, что в дизайн-проект следует внести детали, соответствующие современному времени. Сотрудники музея рассказали Текслеру о ходе работ и планах по развитию музейного центра. Сейчас принимаются решения по цветовой гамме и мультимедийным элементам экспозиций. Модернизированы будут оба этажа музея, на первом останется стационарная экспозиция. На объекте заменят кровлю, штукатурку, окна и входную группу. Будут проведены новые коммуникации, а на приусадебной территории появятся газоны, кустарники и тротуарные дорожки. Сейчас на фасадах восстанавливается кирпичная кладка, уже демонтированы система отопления и пол, а также зачищена штукатурка.